Sant Antoni estrena una rampa de varada para pequeñas embarcaciones

La costa de Sant Antoni dispone de una nueva rampa de varada en ses Alfàbias, junto a la planta desaladora de Cala Gració, para ofrecer una alternativa a los residentes que ahora solo cuentan con un conflictivo punto en es Calò des Moro para dejar en el mar embarcaciones de pequeña eslora. El Ayuntamiento ha invertido 132.000 euros para crear esta estructura, de 12 metros de amplitud, con la que "bien organizados, podrían utilizarla dos remolques a la vez", tal y como destaca el alcalde, Marcos Serra.

"Sant Antoni es un pueblo de pescadores, con muchos vecinos con pequeños barcos de recreo o de pesca que necesitan un lugar donde bajarlos en mejores condiciones", subraya Serra.

Cabe tener en cuenta que la rampa de varada de es Caló des Moro provoca serios problemas a los vehículos por sus escasas dimensiones, así como por su pendiente muy pronunciada y resbaladiza, que provoca varios incidentes cada verano. Sin ir más lejos, en el último mes dos coches han acabado en el mar mientras maniobraban.

Características

La instalación se compone de una rampa de hormigón de 20 centímetros de espesor, de 14 metros de largo y 12,5 metros de ancho, con una pendiente del 12%, de forma que se eviten largos recorridos del coche y que este entre en zona mojada. Esta parte del litoral de ses Alfàbias ya forma un desnivel moderado hasta el mar, con lo que ofrecía unas condiciones idóneas para esta iniciativa: "Solo había que adecentarla".

"En Sant Antoni tenemos pocas playas. Al norte, [de Cala Gració] toda la costa es acantilada y, al sur, es todo zona urbana", recuerda Serra. Con esta complicada orografía, el Ayuntamiento no contempla por el momento habilitar una tercera rampa de varada en el municipio.

Sant Antoni recibió en enero de 2023 la concesión de dominio público de Costas de este tramo del litoral por un periodo de diez años, prorrogables otros cinco. En julio del año pasado, se adjudicaron las obras de la rampa de varada a la constructora Hermanos Parrot en concurso público. Las previsiones iniciales contemplaban seis meses de trabajo para finalizar las obras, pero las danas de principios de otoño retrasaron los trabajos.

El alcalde ha presentado la nueva rampa varadero acompañado de la concejala de Medio Ambiente y Playas, Pepita Torres; el responsable técnico de Medio Ambiente, Diego Ponce, y el coordinador municipal de Playas, José Antonio Porras.