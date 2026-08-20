Famosos y discotecas
Robbie Williams, Miss Monique y Carl Cox: la sorpresa que encendió [UNVRS] Ibiza
El cantante británico interpretó 'Beauty In Us', el tema que lanzará oficialmente el 18 de septiembre
Robbie Williams sorprendió este domingo al público de [UNVRS] Ibiza con una aparición inesperada durante la residencia dominical de Carl Cox. El cantante y compositor británico subió al escenario junto a la dj Miss Monique para interpretar en directo su nueva colaboración, 'Beauty In Us'.
Horas antes de su aparición, Williams había publicado un vídeo en Instagram en el que mencionaba a Miss Monique, a Carl Cox y al propio club ibicenco, anticipando que algo especial ocurriría esa misma noche.
La confirmación llegó después sobre el escenario de [UNVRS], donde Robbie Williams y Miss Monique compartieron cabina por primera vez. Yan Pissenem, fundador y CEO de la compañía The Night League, compartió imágenes del momento en su cuenta de Instagram y escribió: "[UNVRS] presenció un momento especial anoche. Robbie Williams y Miss Monique compartieron escenario por primera vez, interpretando su último lanzamiento, 'Beauty In Us'".
El tema ya había sido presentado por Miss Monique el mes pasado en Tomorrowland, donde cerró su actuación en el escenario principal con esta canción. Su estreno oficial está previsto para el 18 de septiembre, aunque el público de [UNVRS] pudo disfrutar este domingo de un adelanto en vivo y en directo casi un mes antes de su lanzamiento.
La aparición de Robbie Williams añadió un momento inesperado a la noche de Carl Cox en el club ibicenco, en una temporada marcada por actuaciones especiales y cruces entre grandes nombres de la música electrónica y artistas internacionales.
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