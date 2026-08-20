El auténtico motivo de la fiesta faraónica que transformó sa Pedrera de Can Coix en un escenario egipcio

La polémica macrofiesta egipcia celebrada el pasado 13 de agosto en sa Pedrera de Can Coix, en Sant Antoni, generó polémica incluso antes de su celebración por la magnitud del montaje, la transformación de un espacio municipal y el despliegue previsto para una fiesta privada de estética faraónica.

Desde los días previos trascendieron detalles como la ambientación inspirada en el Antiguo Egipto, el aforo autorizado de 350 personas, el pago de solo 199 euros por la utilización del espacio y la organización a cargo de Van Wyck & Van Wyck, una agencia estadounidense especializada en eventos privados de gran formato. Sin embargo, quedaba un detalle por conocerse: el motivo concreto de aquella celebración que convirtió sa Pedrera en un escenario digno de Hollywood.

La preparación de la fiesta / J.A. Riera

Van Wyck & Van Wyck es una de las agencias más reclamadas por las élites políticas, sociales y artísticas de Estados Unidos. La compañía puede presumir de haber trabajado para clientes como los Obama, Clinton, Bush, Madonna o Beyoncé. La firma fue fundada por Bronson van Wyck junto a su madre, Mary Lynn van Wyck, y su hermana Mimi van Wyck. La clave de la fiesta estaba precisamente en Mimi Van Wyck: la celebración organizada en sa Pedrera de Can Coix fue el 50 cumpleaños de la hermana de Bronson.

El motivo de la celebración ayuda a explicar la escala del montaje. Sa Pedrera se transformó en un gran escenario inspirado en el Antiguo Egipto, con una gran pirámide, un templo, una esfinge, obeliscos, paredes decoradas con motivos egipcios y un lago artificial de grandes dimensiones.

Precisamente ese estanque se convirtió en uno de los focos principales de la indignación. El lago tenía unos 850 metros cuadrados de superficie y una profundidad aproximada de 20 centímetros, por lo que llenarlo requirió al menos 170 toneladas de agua. La instalación generó críticas en un contexto en el que el propio Ayuntamiento de Sant Antoni impulsa campañas de concienciación para hacer un uso responsable del agua, un recurso escaso en una isla que depende de las desaladoras para su abastecimiento y cuyos acuíferos se encuentran sobreexplotados y salinizados.

Un momento de la fiesta reflejado en el lago. / Instagram

La celebración levantó también polémica por el coste del uso de sa Pedrera de Can Coix, un espacio de titularidad municipal. Según informó el Ayuntamiento de Sant Antoni, los promotores abonaron 199 euros en concepto de tasa de actividad. El Consistorio defendió que la fiesta tenía "un marcado carácter solidario", ya que los promotores habían previsto realizar una donación de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y de 10.000 euros al Motoclub Formentera y Eivissa.

Sin embargo, Cáritas aún no ha recibido el dinero prometido. De todos modos, Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas Ibiza, considera que todavía puede tratarse de una cuestión de trámites, al proceder la aportación de Estados Unidos, y confía en que próximamente se produzca un nuevo contacto.

La fiesta de cumpleaños de Mimi Van Wyck ha situado de nuevo en el centro del debate el uso de espacios públicos para eventos privados, el coste real de estas autorizaciones y el impacto de estos montajes de gran formato en los residentes de la isla.