Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos critican la macrofiesta egipciaAutorizan hamacas y sombrillas en FormenteraAparcamiento gratuito en TalamancaCortes de luz en Ibiza
instagramlinkedin

El tiempo

Radar de lluvias en Ibiza y Formentera : sigue la evolución del tiempo en directo

La Aemet activa la alerta amarilla por tormentas en la isla este jueves de madrugada

Radar.

Radar. / Aemet

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

Ibiza y Formentera se encuentran en alerta amarilla este jueves por tormentas con rachas que podrían alcanzar los 80km/h. El riesgo amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) permanecerá activo desde la medianoche de este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos también por altas temperaturas y mala mar. Todos los avisos tienen nivel de peligro bajo, aunque la situación meteorológica puede dejar rachas fuertes, calor intenso y mala mar en las Pitiusas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
  2. Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep
  3. EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
  4. Multan con sólo 300 euros a un propietario por cambiar la cerradura para echar a su inquilino en Ibiza
  5. El lago de la fiesta egipcia se llenó de agua cuando la normativa de Sant Antoni pide «evitar llenar piscinas» durante la prealerta por sequía
  6. La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
  7. Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
  8. Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua

Radar de lluvias en Ibiza y Formentera : sigue la evolución del tiempo en directo

Radar de lluvias en Ibiza y Formentera : sigue la evolución del tiempo en directo

Temor entre vecinos de Sant Antoni a que "la cantera se convierta en un sitio fijo de fiesta"

Temor entre vecinos de Sant Antoni a que "la cantera se convierta en un sitio fijo de fiesta"

Una influencer viaja a Formentera por un día para demostrar que las Pitiusas no tienen por qué ser caras: esto es lo que se gastaron

A la venta un “mirador natural privado” en Ibiza por 240.000 euros

A la venta un “mirador natural privado” en Ibiza por 240.000 euros

Los Jajajers descubren el 'bullit de peix' de Ibiza: "Reservamos esta mesa hace cuatro meses"

Los Jajajers descubren el 'bullit de peix' de Ibiza: "Reservamos esta mesa hace cuatro meses"

Dos perros de la Unidad Canina de Rescate de Madrid se unen en Ibiza a la búsqueda de Antonio Escandell

Dos perros de la Unidad Canina de Rescate de Madrid se unen en Ibiza a la búsqueda de Antonio Escandell

Pacma denuncia la instalación del lago artificial en la fiesta egipcia de sa Pedrera y pide que se investigue el uso del agua

Pacma denuncia la instalación del lago artificial en la fiesta egipcia de sa Pedrera y pide que se investigue el uso del agua

La Aemet activa cuatro alertas en Ibiza y Formentera: temperaturas de hasta 38 grados, tormentas y rachas de 80 kilómetros por hora

La Aemet activa cuatro alertas en Ibiza y Formentera: temperaturas de hasta 38 grados, tormentas y rachas de 80 kilómetros por hora
Tracking Pixel Contents