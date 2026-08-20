Radar de lluvias en Ibiza y Formentera : sigue la evolución del tiempo en directo

Ibiza y Formentera se encuentran en alerta amarilla este jueves por tormentas con rachas que podrían alcanzar los 80km/h. El riesgo amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) permanecerá activo desde la medianoche de este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos también por altas temperaturas y mala mar. Todos los avisos tienen nivel de peligro bajo, aunque la situación meteorológica puede dejar rachas fuertes, calor intenso y mala mar en las Pitiusas.