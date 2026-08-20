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Reabre el puerto de Ibiza, tras haber cerrado dos horas por el mal tiempo

Aemet mantiene activada en Baleares la alerta amarilla por viento, tormentas y fenómenos costeros

Un crucero en el puerto de Botafoc

Un crucero en el puerto de Botafoc / Vicent Marí

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Redacción Digital

El puerto de Ibiza ha reabierto el tránsito marítimo la tarde de este jueves tras haber cerrado a las 16.15 horas por fenómenos costeros, en el marco del episodio de viento y mala mar que afecta a todo el archipiélago balear. Tanto el cierre como la reapertura ha sido comunicado por la Autoridad Portuaria a través de su cuenta en la red social X, donde actualiza periódicamente la situación de los cinco puertos de interés general de las islas: Ibiza, la Savina, Palma, Alcúdia y Maó.

Según el último parte, correspondiente a las 18.25 horas, el puerto ibicenco ya no figura entre las instalaciones afectadas por la incidencia. Por su parte, la Aemet ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas este jueves, 20 de agosto, en Ibiza y Formentera. El aviso de peligro importante estará vigente durante la tarde y la noche, entre las 18 y las 23.59 horas, y afecta al conjunto de las Pitiusas.

Según la previsión del organismo estatal, el litoral pitiuso también estará en aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 7.59 horas del viernes. El viento del suroeste podría alcanzar los 50 kilómetros por hora, fuerza 6, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

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Por el momento, ni Baleària ni Trasmapi, principales operadores de transporte marítimo en Ibiza, han confirmado la cancelación de ninguno de sus ferris para la tarde de este jueves.

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