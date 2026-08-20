Trabajadores de Aena en Ibiza convocan una protesta por la "sobrecarga laboral" y no descartan ir a la huelga

El Comité de Centro del aeropuerto de Ibiza, integrado por los sindicatos CCOO, UGT y USO, ha convocado una concentración el próximo lunes 24 de agosto a las 10 de la mañana frente a la terminal de llegadas del aeropuerto de Ibiza para protestar por una serie de decisiones empresariales que, según detallan en una nota de prensa, "provocan una sobrecarga laboral inasumible, perjudican gravemente la conciliación familiar y ponen en riesgo la gestión de la seguridad de las personas y equipos, así como la calidad del servicio a los usuarios".

A la protesta están convocados los 250 trabajadores del aeropuerto de Ibiza que dependen de Aena, la empresa estatal con participación privada. Este sindicato subraya que, con la esperanza de llegar a un acuerdo con la empresa, cancelaron otras dos protestas previstas para los días 3 y 17 de agosto. Sin embargo, consideran que la negociación con el organismo aeroportuario ha llegado a un punto de "no retorno".

Al cierre de esta edición, Aena todavía no ha ofrecido su versión acerca de estas negociaciones. Sin embargo, se espera que en los próximos días emita una comunicación oficial al respecto.

El sindicato alerta del riesgo en la seguridad que provoca la sobrecarga de los trabajadores. / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Sobrecarga laboral y cobertura de ausencias

Los motivos que cita el sindicato para la movilización están relacionados con la capacidad organizativa de la empresa, recortes de personal e imposición de vacaciones en verano, lo que lleva a una situación de "sobrecarga". "Al ser un servicio esencial, tenemos la obligación de cubrir cualquier vacante que se produzca dentro de cualquier puesto de trabajo", relata David Merchante, representante de los trabajadores.

"Entonces, como no hay suficiente gente, se producen ausencias cada dos por tres". Denuncia que Aena informa de la necesidad de cubrir una ausencia con apenas 48 horas de antelación, a pesar de tener conocimiento de ellas desde meses atrás. Según Merchante, Aena utiliza esta fórmula para asegurarse que siempre haya personal disponible, en detrimento de la organización de la vida personal de los trabajadores. "Lo que hace la empresa es dejarlo en el aire todo, para ir jugando, además de las ausencias previstas, con las ausencias imprevistas", aporta Merchante.

El sindicato no descarta ir a la huelga en el caso de que no se llegue a un acuerdo con Aena. / J.A. Riera / J.A. Riera

Vacaciones en verano obligatorias

Otra de las reivindicaciones centrales de la protesta se centra en el mandato obligatorio de la empresa de tomar las vacaciones en verano, precisamente cuando más falta hace el personal aeroportuario. "El colectivo de Atención al Pasajero, que tenía las vacaciones en invierno, este año les han obligado a coger las vacaciones en verano". Según Merchante, el convenio colectivo del grupo de empresas Aena especifica que las vacaciones deben producirse en verano, a excepción de los aeropuertos con más carga estacional, como es en el caso de Ibiza, donde se pueden programar vacaciones en el periodo invernal y compensar a los trabajadores con un número de horas. "Estos trabajadores llevaban 20 años tomándose las vacaciones en invierno, y este año la empresa ha dicho que este año habría mucho más trabajo en invierno, aunque las cifras demuestran lo contrario". De esta forma, Aena estaría asegurándose una plantilla de invierno, cuando hay menos trabajadores que desembarcan en Ibiza en busca de una oportunidad laboral.

Eliminación del Servicio de Información al Pasajero

La eliminación del Servicio de Información al Pasajero es otro de los puntos candentes de la negociación. Los llamados 'chaquetas verdes', encargados de orientar a los usuarios del aeropuerto, dejaron de existir el pasado mes de junio, denuncian los sindicatos. En abril, Aena justificó así la no renovación de este servicio subcontratado: "No resulta necesario renovar el servicio presencial de información, al estar cubiertas estas funciones mediante otros canales tecnológicos y de comunicación disponibles en el aeropuerto".

Sin embargo, desde el sindicato advierten de que las funciones que realizaba este equipo de trabajo están recayendo, inevitablemente, en otros grupos. "Eso ha provocado que los mismos trabajadores que tienen que coger las vacaciones en verano tengan que cargar con ese trabajo", y añade que no han recibido una formación adecuada para desempeñar estas funciones.

Un trabajador del extinto servicio de información al pasajero, en una imagen de archivo de 2024. / Vicent Marí / Vicent Mari

Eliminación de la categoría de estudios básicos

Otro de los puntos calientes que motivan la protesta son los nuevos requisitos que pide Aena para contratar a trabajadores. Según el sindicato, ahora es necesario contar con estudios de Bachillerato, universitarios o de grado formativo. "Lo que ha hecho Aena es eliminar la categoría de estudios básicos", apuntan. "A los que estaban en ese escalón los han subido de categoría, para poder eliminarla". Esto produce dos resultados: por un lado, los trabajadores deben asumir funciones que se encuentran por encima de su nivel de responsabilidad, sin un aumento significativo del salario. Por otro lado, denuncian, produce un sesgo a la hora de contratar personal que, sumado a la crisis de vivienda, dificulta aún más la contratación de trabajadores. Estas circunstancias inciden en las demás, lo que lleva a los trabajadores a una situación de sobrecarga laboral.

"Todos los que eran de apoyo los han subido a técnicos, y el trabajo que estaban haciendo los apoyos, los han hecho los técnicos. Están cobrando un poco más porque les han subido de categoría, pero les han quitado 20 días de vacaciones, porque la compensación que tenían por realizar vacaciones en invierno eran de 25 días", explica Merchante.

Todas estas situaciones están provocando una serie de bajas laborales por estrés que, sumadas a las excedencias, sobrecargan aún más el sistema aeroportuario. "También repercute en la seguridad de los pasajeros porque si un trabajador está trabajando cuatro noches seguidas a 12 horas eso provoca que el trabajador no responda como tiene que responder", advierte Merchante.

Una 'señalera' del aeropuerto de Ibiza, en una imagen de archivo. / Vicent Marí / Vicent Mari

Ampliación del aeropuerto

En cuanto a la ampliación del aeropuerto, que requerirá de nuevas contrataciones, Merchante señala que "no sabemos qué va a pasar porque la empresa no ha explicado nada". Alerta también del incremento del tráfico aéreo, que cifra en un 75 % durante los últimos 15 años, mientras que el personal que trabaja por turnos no ha aumentado más de un 10 % en el mismo periodo. "Estamos superando en número de pasajeros a aeropuertos que tienen en plantilla 350 trabajadores todo el año", explica Merchante, al tiempo que cifra en 250 el número de trabajadores del aeropuerto de Ibiza.

Derecho a huelga

Para resumir, el sindicato solicita que se contrate el personal necesario para operar con normalidad, que las coberturas obligatorias del servicio se programen con el tiempo suficiente para que el trabajador pueda organizar su vida privada y que se devuelva a ciertos grupos de trabajo el derecho a teletrabajar, "porque ellos no tienen la culpa de que falte personal", señala marchante. En el caso de que Aena no responda a estas demandas, no descartan ejercer su derecho a ir a la huelga.