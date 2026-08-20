Ocho afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Punta Pinet

Ocho personas han resultado afectadas por inhalación de humo de distinta consideración en el incendio declarado este jueves en una vivienda de un edificio de Punta Pinet, en la zona de Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep, según ha informado el SAMU 061. Una de las personas afectadas fue trasladada al Hospital Can Misses, mientras que las otras siete fueron evaluadas, asistidas y dadas de alta en el lugar según su evolución clínica.

El aviso se ha producido a las 14.37 horas. El 061 ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, dos ambulancias de Soporte Vital Básico, un Vehículo de Intervención Rápida y un vehículo de logística. El fuego se ha declarado en la planta baja de un complejo residencial muy próximo a varios hoteles. Hasta el lugar se han desplazado dos camiones de los Bomberos de Ibiza con seis efectivos, según han informado desde el Parque Insular.

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Varios testigos han explicado a Diario de Ibiza que los vecinos escucharon una explosión antes de ver las llamas. La fachada del edificio ha quedado ennegrecida por el hollín. La cercanía del inmueble a establecimientos turísticos provocó que algunos clientes de un hotel próximo subieran a la azotea para grabar vídeos y tomar fotografías del incendio.

Vecinos con extintores

Cerca de las 15 horas llegaron los bomberos a la zona. En algunos vídeos se observa cómo un vecino intentaba apagar las llamas con una manguera. Según testigos, un trabajador de un café cercano y un joven que pasaba por la zona entraron en el jardín de la vivienda con extintores y ayudaron a evitar que el fuego se extendiera.

Algunos vecinos apuntan, a falta de confirmación oficial, que el incendio pudo iniciarse por la explosión de una bombona de camping gas debido al intenso calor de estos días. Las causas del fuego, no obstante, deberán ser confirmadas por la investigación.