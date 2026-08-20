O Beach Ibiza y Bam-Bu-Ku organizan una jornada de limpieza en la bahía de Sant Antoni: café y una entrada gratis a una fiesta para los voluntarios

O Beach Ibiza y Bam-Bu-Ku celebrarán el próximo sábado 29 de agosto una nueva jornada de limpieza de playa en la bahía de Sant Antoni, dentro del programa de acciones medioambientales que ambas empresas desarrollan en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni. La iniciativa forma parte del calendario de limpiezas mensuales que O Beach Ibiza y Bam-Bu-Ku impulsan por octavo año consecutivo con el objetivo de contribuir a la conservación del litoral ibicenco y concienciar sobre la importancia de preservar los espacios naturales de la isla.

La actividad comenzará a las 9.30 horas y tendrá una duración aproximada de una hora, según han informado en una notra los organizadores. La participación es gratuita y abierta a cualquier persona. No es necesario inscribirse previamente, aunque la organización recomienda llegar puntual al punto de encuentro, situado en Bam-Bu-Ku.

"Coffe break" gratis para los asistentes

Como en ediciones anteriores, la organización proporcionará el material básico de recogida a los participantes. Al finalizar la limpieza, se ofrecerá un coffee break gratuito en Bam-Bu-Ku como espacio de encuentro para los voluntarios. Además, todas las personas que participen recibirán una entrada gratuita para la fiesta del jueves siguiente en O Beach Ibiza.

Voluntaros limpian el entorno de la Bahía de Portmany. / Pilar Camacho

Desde su primera edición en 2018, esta iniciativa ha movilizado a cientos de voluntarios, entre trabajadores de O Beach Group, residentes, turistas, familias locales y equipos deportivos patrocinados por el grupo. Durante estos años, las diferentes jornadas han permitido recoger y clasificar residuos como plásticos, colillas y objetos de gran tamaño.

“Ibiza es mucho más que una isla de fiesta. Es nuestro hogar, el de miles de residentes y trabajadores que hacen posible cada temporada. Esta iniciativa nace del deseo de cuidar nuestro entorno y de devolver a la isla una pequeña parte de todo lo que nos da”, ha señalado Duane Lineker, CEO de O Beach Group.

Diversión y responsabilidad

Lineker ha añadido que para O Beach “es fundamental crear espacios donde la diversión y la responsabilidad vayan de la mano”. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni, que colabora en la logística, los permisos y la difusión. También participa el equipo STAY OK Team, que aportará voluntarios y camisetas para los asistentes. Además, equipos de fútbol, gimnasia y otras disciplinas patrocinados por O Beach Ibiza se sumarán como embajadores de esta acción medioambiental, con el mensaje de que cuidar el entorno natural es una responsabilidad compartida. Tras la jornada del 29 de agosto, el calendario de limpiezas continuará el 19 de septiembre.