Tráfico
Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en una rotonda de Ibiza
La furgoneta impactó por detrás con la moto en la rotonda cercana al Hospital Can Misses
Un motorista ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Can Misses de Ibiza tras sufrir este jueves un accidente con una furgoneta en la rotonda más cercana al propio centro hospitalario, la que comunica con el primer cinturón de ronda.
En torno a las 10.30 de la mañana, la furgoneta impactó por detrás con la motocicleta, cuando ambos vehículos trataban de incorporarse a la mencinada rotonda. Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias y la primera valoración de los sanitarios fue que el motorista solo sufría un latigazo cervical, pero se lo llevaron al hospital para someterle a más pruebas que delimiten exactamente su estado.
El choque provocó un importante atasco de tráfico en la zona y cuatro agentes de la Policía Local se encargaron de gestionar la situación. Además, también tuvieron que emplear músculo para empujar la furgoneta y despejar la vía, ya que el vehículo no arrancaba debido al impacto. De manera provisional, la furgoneta ha quedado aparcado en la mediana, a la espera de que una grúa la aparte y la recoja.
- Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
- Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep
- Multan con sólo 300 euros a un propietario por cambiar la cerradura para echar a su inquilino en Ibiza
- Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
- El lago de la fiesta egipcia se llenó de agua cuando la normativa de Sant Antoni pide «evitar llenar piscinas» durante la prealerta por sequía
- La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
- Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua
- La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta