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Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en una rotonda de Ibiza

La furgoneta impactó por detrás con la moto en la rotonda cercana al Hospital Can Misses

Vídeo: accidente de tráfico en Ibiza

Vídeo: accidente de tráfico en Ibiza

Guillermo Sáez

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Un motorista ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Can Misses de Ibiza tras sufrir este jueves un accidente con una furgoneta en la rotonda más cercana al propio centro hospitalario, la que comunica con el primer cinturón de ronda.

En torno a las 10.30 de la mañana, la furgoneta impactó por detrás con la motocicleta, cuando ambos vehículos trataban de incorporarse a la mencinada rotonda. Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias y la primera valoración de los sanitarios fue que el motorista solo sufría un latigazo cervical, pero se lo llevaron al hospital para someterle a más pruebas que delimiten exactamente su estado.

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El choque provocó un importante atasco de tráfico en la zona y cuatro agentes de la Policía Local se encargaron de gestionar la situación. Además, también tuvieron que emplear músculo para empujar la furgoneta y despejar la vía, ya que el vehículo no arrancaba debido al impacto. De manera provisional, la furgoneta ha quedado aparcado en la mediana, a la espera de que una grúa la aparte y la recoja.

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