Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Planes para todos los gustos este fin de semana en Ibiza y Formentera, con las fiestas de Sant Bartomeu como gran eje de la agenda. Sant Antoni concentra buena parte de la actividad: talleres infantiles, ajedrez al fresco, carpa rociera, el Otaku Meeting Eivissa, la fiesta de lenos explosiva de los fuegos artificiales mayores, carreras de trote, música, swing y la esperada cita del domingo en s’Arenal con un espectáculo de 200 drones sincronizados inspirados en el patrimonio del municipio. Y La Movida, que el sábado llenará la noche portmanyí con música de los años 80 y 90 con los queridos Petit y Vázquez.

También habrá mucho cine de verano: 'Cocktail' en Atzaró, 'Under The Tuscan Sun' en el Hotel Mongibello y, el domingo, 'Inside Out 2' en Cala Llonga dentro del ciclo solidario 'Cinema at the Beach'. La música llegará con propuestas como la Big Band Ciutat d’Eivissa en Platja d’en Bossa, QuatreCelli en Sant Antoni, Eivissa Góspel Choir en Vila o el ciclo Sol Post a s’Oli Fest.

La cultura popular también tendrá protagonismo con el Vila Folk, que llenará el puerto de Ibiza de pasacalles, paloteo y ball pagès, además de las ballades de verano en Sant Miquel, Santa Gertrudis y Santa Eulària.

JUEVES 20 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

11 horas: Taller de manualidades a cargo de Sonrisas Mágicas. De 5 a 10 años. Inscripción previa. Biblioteca Municipal.

Música

Iker Peñafiel, Álex Karlem y Marc Ribas: Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa.

Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa. ‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Cine

‘Cocktail’. Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas.

Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas. ‘Under The Tuscan Sun’: Película de Audrey Wells de 2003, VOSE. Proyección al aire libre. Ciclo Movieland. 21.30 horas. Hotel Mongibello, Santa Eulalia. Gratuita para los clientes alojados; 25 euros para el público general, con hamaca, pizza y una bebida.

Folclore

‘Ses Ballades des Dijous’. Exhibiciones de ball pagès a cargo de la Colla de Balansat, con música tradicional y trajes típicos. 19.15 horas. Patio de la iglesia de Sant Miquel de Balansat.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça d’Europa, es Pujols.

Gente bailando en el 'Swing Festival'. / J.A. Riera

VIERNES 21 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

18 horas: Talleres infantiles de tambores, rifacos, llaveros, telares y bolsas aromáticas, a cargo de las artesanas de Sa Colla de l’Horta. Espai Cultural Es Molí d’en Simó.

Talleres infantiles de tambores, rifacos, llaveros, telares y bolsas aromáticas, a cargo de las artesanas de Sa Colla de l’Horta. Espai Cultural Es Molí d’en Simó. 20 horas: Ajedrez al fresco, campeonato popular abierto a todo el mundo. Plaza de detrás de la Iglesia.

Ajedrez al fresco, campeonato popular abierto a todo el mundo. Plaza de detrás de la Iglesia. 20 horas: Inauguración del ‘X Sunset Swing Festival’, con clases de lindy hop de Sunset Swing Club, música de Alberto Burguez Trio y actuación de Autómatas. Eddie’s Diner.

Inauguración del ‘X Sunset Swing Festival’, con clases de lindy hop de Sunset Swing Club, música de Alberto Burguez Trio y actuación de Autómatas. Eddie’s Diner. 21 horas: Carpa rociera de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni. Hasta el 23 de agosto. Aparcamiento del mercado payés.

Fiestas de Sant Agustí

19.30 horas: Inauguración de la exposición ‘Artistes del nostre municipi’. De jueves a domingo de 19.30 a 22 horas. Hasta el 6 de septiembre. En la sala de exposiciones de Can Curt.

Fiestas de Cala Llonga

21 horas: Microconcierto de Miguel de Miguel. Restaurante s’Aroma.

Folclore

‘Ballades d’estiu’: Ball pagès con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Santa Gertrudis.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça Major, Sant Ferran.

Astronomía

‘Formentera Mira al Cel’. Observación astronómica con telescopios. Fechas sujetas a cambios por condiciones meteorológicas. Molí Vell de la Mola.

Música

Big Band Ciutat d’Eivissa: ‘Concert Música als barris - Platja d’en Bossa’. Concierto de latin jazz bajo la dirección de Vicent Tur Ramon. Programa: ‘Azulito’, ‘A Night in Tunisia’, ‘Picadillo’, ‘Mambo influenciado’, ‘Sofrito’, ‘Cubano chant’, ‘Agua de beber’, ‘Como fue’, ‘Afro Blue’, ‘Oye como va’, ‘Caravan’ y ‘Ran Kan Kan’. 22 horas. AAVV de Platja d’en Bossa.

‘Concert Música als barris - Platja d’en Bossa’. Concierto de latin jazz bajo la dirección de Vicent Tur Ramon. Programa: ‘Azulito’, ‘A Night in Tunisia’, ‘Picadillo’, ‘Mambo influenciado’, ‘Sofrito’, ‘Cubano chant’, ‘Agua de beber’, ‘Como fue’, ‘Afro Blue’, ‘Oye como va’, ‘Caravan’ y ‘Ran Kan Kan’. 22 horas. AAVV de Platja d’en Bossa. ‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

20 horas: Pasacalles desde el reloj de Vara de Rey hasta el Martillo.

Pasacalles desde el reloj de Vara de Rey hasta el Martillo. 20.30 horas: Actuación del Grupo de Paloteo y Danza Villa de Ampudia. El Martillo.

Actuación del Grupo de Paloteo y Danza Villa de Ampudia. El Martillo. 21 horas: Actuación de Sa Colla de Vila. El Martillo.

Obra teatral cantada 'Camins d'Història', de Joan Marí Cardona, en la iglesia de Sant ERafel / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

SÁBADO 22 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

De 11 a 21 horas: ‘Otaku Meeting Eivissa’, con videojuegos, torneos, OtaQuiz, talleres de cultura japonesa, gastronomía japonesa, sorteos, proyecciones de anime y karaoke de anime y K-pop. Espai Jove.

‘Otaku Meeting Eivissa’, con videojuegos, torneos, OtaQuiz, talleres de cultura japonesa, gastronomía japonesa, sorteos, proyecciones de anime y karaoke de anime y K-pop. Espai Jove. 19 horas: Degustación de horchata y fartons con la Associació Cultural Valenciana. Passeig de ses Fonts.

Degustación de horchata y fartons con la Associació Cultural Valenciana. Passeig de ses Fonts. 19 horas: ‘X Trikids Sant Antoni 2026’, prueba de promoción del triatlón para niños y jóvenes de 2 a 15 años. Complejo deportivo Can Coix.

‘X Trikids Sant Antoni 2026’, prueba de promoción del triatlón para niños y jóvenes de 2 a 15 años. Complejo deportivo Can Coix. 19 horas: Fiesta de los Mayores. Club de la tercera edad des Clot Marès.

Fiesta de los Mayores. Club de la tercera edad des Clot Marès. 20 horas: Lectura dramatizada a cargo de Encarna de las Heras, con guion de Ramón Mayol. Espai Cultural Es Molí d’en Simó.

Lectura dramatizada a cargo de Encarna de las Heras, con guion de Ramón Mayol. Espai Cultural Es Molí d’en Simó. 20 horas: ‘X Sunset Swing Festival’, con clases de rock & roll, actuaciones de Swing Gintonic Band y The Metrallas y Tattoo Show. Eddie’s Diner.

‘X Sunset Swing Festival’, con clases de rock & roll, actuaciones de Swing Gintonic Band y The Metrallas y Tattoo Show. Eddie’s Diner. 20.30 horas: Carreras de trote Festes de Sant Bartomeu. Hipódromo de Sant Rafel.

Carreras de trote Festes de Sant Bartomeu. Hipódromo de Sant Rafel. 20.30 horas: Inauguración de la nueva iluminación interior. Iglesia de Sant Antoni.

Inauguración de la nueva iluminación interior. Iglesia de Sant Antoni. 21 horas: ‘Camins d’història. Oratori Marí Cardona’, organizado por el Institut d’Estudis Eivissencs. Iglesia de Sant Antoni.

‘Camins d’història. Oratori Marí Cardona’, organizado por el Institut d’Estudis Eivissencs. Iglesia de Sant Antoni. 22 horas: ‘La Movida de Sant Bartomeu’, con los DJ Petit & Vázquez y música de los años 80 y 90. S’Arenal.

Fiestas de Cala Llonga

De 10 a 19 horas: Torneo de rugby. Playa de Cala Llonga.

Torneo de rugby. Playa de Cala Llonga. 19 horas: Microconcierto de Roxela & Omar. Restaurante Regina.

Microconcierto de Roxela & Omar. Restaurante Regina. 20.30 horas: Microconcierto de Suzanna Rozsa y Eugenio Pérez Guitián. Restaurante Óscar.

Microconcierto de Suzanna Rozsa y Eugenio Pérez Guitián. Restaurante Óscar. 21 horas: Microconcierto de El Chacho. Restaurante Wild Asparagus.

Fiestas de Sant Agustí

21 horas: Entrega de trofeos del concurso de juegos de mesa. En el local del Club de Majors, Can Curt.

Patrimonio

Actividad de realidad virtual: conocer el universo, las constelaciones y los planetas y para hacer un viaje en el tiempo navegando con Juan Sebastián Elcano a bordo de la nao Victoria, 10 a 13 horas en el Centre d’Interpretació Sa Caleta. Gratis. Plazas limitadas.

Música

‘Talent Balear’: FUSS, Badak y Lyra’s Hell. Jornada del ciclo ‘Sol Post a S’Oli Fest’ dedicada al talento emergente de Ibiza y Mallorca. De 19.30 a 23 horas. Auditori Caló de s’Oli, Cala de Bou, Sant Josep de sa Talaia. Entrada gratuita.

FUSS, Badak y Lyra’s Hell. Jornada del ciclo ‘Sol Post a S’Oli Fest’ dedicada al talento emergente de Ibiza y Mallorca. De 19.30 a 23 horas. Auditori Caló de s’Oli, Cala de Bou, Sant Josep de sa Talaia. Entrada gratuita. ‘La Cucaracha’. Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa. Paco Fernández Band. Flamenco chill. Desde las 21 horas en Restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni.

Flamenco chill. Desde las 21 horas en Restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni. Flamenco Nights. Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas.

Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas. ‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Literatura

'Tirant lo Blanc': Lectura dramatizada a cargo de Encarna de las Heras. Guion de Ramón Mayol. 20 horas. Espai Cultural Molí d’en Simó.

Lectura dramatizada a cargo de Encarna de las Heras. Guion de Ramón Mayol. 20 horas. Espai Cultural Molí d’en Simó. ‘Tierra de Bes’. Lectura dramatizada. Escrita y dirigida por Ramon Mayol y cuenta con la interpretación de Júlia Marí y música de Marcela Friedrichs. 20 horas, Molí d‘en Simó.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca. Mercat artístic de Sant Ferran’

De 20 a 21 horas: Taller creativo infantil a cargo de los artistas del mercado.

22 horas: Concierto de The Mirror Three.

Folklore

‘Ball Pagès Es Broll’: Demostración gratuita de baile payés. 21.30 horas. Plaza de España, Santa Eulalia.

Mira aquí todas las imágenes de los juegos infantiles para potenciar la igualdad en la playa de Talamanca. / Toni Escobar

DOMINGO 23 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

De 10 a 20.30 horas: Segunda jornada de ‘Otaku Meeting Ibiza’. Espai Jove.

Segunda jornada de ‘Otaku Meeting Ibiza’. Espai Jove. 20 horas: Partido de fútbol SD Portmany-CF Sant Rafel. Campo municipal de Sant Antoni de Portmany.

Partido de fútbol SD Portmany-CF Sant Rafel. Campo municipal de Sant Antoni de Portmany. 20 horas: ‘X Sunset Swing Festival – Hula Party’, con tributo a Elvis de Sandy Valey & Friends, actuación de Crossroad, exhibiciones de baile y coches clásicos americanos. Eddie’s Diner.

‘X Sunset Swing Festival – Hula Party’, con tributo a Elvis de Sandy Valey & Friends, actuación de Crossroad, exhibiciones de baile y coches clásicos americanos. Eddie’s Diner. 21.30 horas: ‘Nits Amples’, concierto de QuatreCelli. Plaza de detrás de la Iglesia.

‘Nits Amples’, concierto de QuatreCelli. Plaza de detrás de la Iglesia. 22 horas: ‘I Love Sant Antoni’, encuentro de DJ locales. Playa de s’Arenal.

‘I Love Sant Antoni’, encuentro de DJ locales. Playa de s’Arenal. 23 horas: Espectáculo de 200 drones sincronizados con figuras inspiradas en el patrimonio del municipio. Playa de s’Arenal.

Música

QuatreCelli. Cuarteto formado por los violonchelistas Carlos Vesperinas, Rosa Cardona, Raquel Quiroga y Alejandra Quezada. Espectáculo que fusiona música clásica, rock y grandes éxitos de la música moderna. 21.30 horas. Plaza situada detrás de la iglesia de Sant Antoni. Entrada gratuita.

Cuarteto formado por los violonchelistas Carlos Vesperinas, Rosa Cardona, Raquel Quiroga y Alejandra Quezada. Espectáculo que fusiona música clásica, rock y grandes éxitos de la música moderna. 21.30 horas. Plaza situada detrás de la iglesia de Sant Antoni. Entrada gratuita. Eivissa Góspel Choir: Concierto de góspel. Ciclo Lluna d’Estiu. 21 horas. Claustre de l’Ajuntament de Eivissa.

Infantil

‘Vine a jugar amb igualtat’. Juegos infantiles para potenciar la igualdad en la playa de Talamanca, en la Biblioplatja. De 17 a 20 horas. Actividad gratuita.

Humor

Irene Francolí: ‘Nits al Tancó des Cubells’. Monólogo. 21 horas. Tancó des Cubells. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

‘Inside Out 2’: Película de animación familiar en español con subtítulos en inglés. Ciclo solidario al aire libre ‘Cinema at the Beach’. La recaudación de la venta de refrescos y las donaciones se destinará a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. Playa de Cala Llonga. Entrada gratuita.

Monica Bellucci y Laetitia Casta en dos de las fotografías de la muestra de Chico Bialas en Espacio Micus. | FOTOS DE CHICO BIALAS / Chico Bialas

EXPOSICIONES

Eva Parey. ‘Illa Ciànica’. ISala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, Formentera, de 11 a 14 y de 19 a 21 horas; cerrada los domingos y los lunes por la mañana. Hasta el 22 de agosto.

‘Cavall Bernat, material sensible’. Exposición organizada con motivo de las fiestas de la Cala de Sant Vicenç 2026. Inauguración el 14 de agosto a las 20 horas. Hotel Molins, cala de Sant Vicenç. Hasta el 13 de septiembre.

Jeanette Van Breda. ‘Animales’, pinturas. La Favorita Ibiza. Del 13 de agosto al 9 de septiembre.

Marian Torres. ‘Flouwring’. Pintura abstracta. Inauguración el 7 de agosto a las 18 horas. Centro Cultural de Jesús, de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas. Entrada libre. Hasta el 31 de agosto.

Sarah Bogajo. ‘Interfaz’. Exposición retrospectiva de pintura y escultura. Inauguración el 7 de agosto a las 19.30 horas. Far de ses Coves Blanques, de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas; cerrado domingos, lunes y festivos. Hasta el 22 de agosto.

Wendy Williams. ‘Ibiza mía’. Inauguración el 6 de agosto a las 18 horas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària, de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Entrada libre. Hasta el 22 de agosto.

BellAuth. ‘Mediterranean Soul’. Arte contemporáneo con mandalas creados con cuarzos y piedras naturales. Aubergine by Atzaró, carretera de Sant Miquel, kilómetro 9,9, de 12 a 24 horas. Hasta el 31 de agosto.

Jean Willi. ‘Fuig el passat. Antològica’. Pinturas. Sa Nostra Sala, calle de Aragó, 17, Eivissa, de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 22 de agosto.

‘La diosa y la isla. Memoria material de Ibiza’. Exposición temática sobre la memoria material de Ibiza, con Tanit como testigo. Obras de El Industrial. Sa Peixateria, Eivissa. Hasta el 11 de agosto.

Ak.ibiza. ‘Vuelta al origen’. Inauguración el 31 de julio a las 19 horas. Centre de Cultura Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 16 de agosto.

Javier Ens. ‘Polifonia de la matèria’. Instalación y joyería artística. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas, excepto los domingos y los lunes por la mañana. Hasta el 8 de agosto.

‘Es Blau’. Exposición fotográfica colectiva sobre los fondos marinos de Ibiza, con imágenes submarinas captadas por miembros de la asociación Es Blau. Inauguración el 31 de julio de 19.30 a 21 horas. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 9 de septiembre.

Landon Metz. Primera exposición individual del artista en España. Inauguración el 8 de agosto de 2026, de 19 a 21 horas. Parra & Romero Ibiza, Passeig de Santa Gertrudis, 9, Santa Gertrudis de Fruitera.Hasta el 26 de septiembre.

Davide Balliano. ‘Camino’. Pintura y escultura en torno a la geometría, el minimalismo y la relación con el espacio arquitectónico. Cardi Gallery, en Ibiza Gallery, Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de agosto.

‘Rojo’. Exposición colectiva de pintura, fotografía y escultura de los artistas de AMAE. Auditori Caló de s’Oli. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 9 de agosto.

Catalina Marí Tur. ‘Coses de fang’. Cerámica de reciente creación. Can Jordi Blues Station. Hasta el 21 de septiembre.

Raul Eiriz. ‘Acuarelas paisajistas’. Acuarela. Centro Cultural de Sant Joan de Labritja, en la iglesia. De lunes a sábado, de 10 a 13 horas; domingos, de 10 a 14 horas. Hasta el 2 de septiembre.

Paul Fuentes. ‘24h Arty People’. Fotografía surrealista. Paradiso Ibiza Art Hotel, Cala de Bou. Hasta el 26 de agosto.

Kevin Sharkey. ‘Follow your soul, it knows the way’. Pinturas. Pure Inmobiliaria, Jesús. Hasta final de temporada.

Carlos Jacanamijoy. ‘Naturaleza interior’. Pintura. Fundación La Nave Salinas, de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada gratuita. Hasta el 30 de octubre.

Tirurit. ‘L’aventura d’il·lustrar la tradició’. Ilustración. Hotel Ánfora, Es Canar, Eivissa. Abierta a todos los públicos. Hasta el 31 de agosto.

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

‘Gran exposició de fotografies’. Exposición del alumnado de los cursos de fotografía para mayores 2024-2026, con 22 obras de 17 alumnos. Cursos impartidos por Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi. Inauguración: 15 de julio, 18 horas. Sala polivalente de l’Esplai de Can Ventosa. Entrada gratuita. Hasta el 31 de agosto.

‘Olas de Verano’. Exposición colectiva con obras de Beatrice Poggio, Chloe Natalia, Elizabeth Rose Langford, Eliana Perinat, Fell in love with the sky, Francesca Roxanne McHugh, Kevin Allison, Lee Needham, Liz Kueneke, Lulu Fabianne, Phrank, Picky Paino, Raul Hood, Roseline de Thélin, Sarah G Tur, Simona Marziani, Sofia Gomez Fonzo, Valentina Bouza y Virgi222. Pintura, fotografía, ilustración y otros lenguajes contemporáneos realizados en Ibiza. Inauguración: 11 de julio, de 19 a 22 horas. Olas Gallery, Santa Eulalia. De martes a sábado, de 12 a 19 horas. Hasta el 13 de septiembre.

José Manuel Chico Prats. ‘Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)’. Exposición de arte y fotografía en homenaje al artista con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento y del 110 aniversario de su nacimiento. Sala es Polvorí. Hasta el 29 de agosto.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Josep Costa Ferrer, Picarol. Exposición dedicada a su obra con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Dibujo, ilustración y caricatura. Sala Capitular, Dalt Vila. Hasta el 28 de agosto.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany. ‘Viu l’artesania’. Una veintena de artesanos participan en la muestra, abierta. En el puerto, de 19 a 20 horas de martes a domingo. Hasta el 20 de septiembre.

Formentera: