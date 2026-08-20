“En mi vida he visto tanto desprecio ni falta de respeto por parte de los turistas como este año”: Maria Ferrer Marí sobre el turismo que visita Ibiza

¿Qué tipo de turismo tiene ahora mismo Ibiza? La pregunta lanzada por Diario de Ibiza a sus lectores ha dejado una respuesta mayoritaria poco complaciente: la percepción de que la isla se ha desplazado hacia un modelo de extremos, entre el lujo desatado, la fiesta permanente y un visitante cada vez menos conectado con la cultura, el paisaje y la vida cotidiana de Ibiza.

La definición más contundente la deja Juan Cardona Torres, que resume su diagnóstico en una frase: “El turismo actual de la isla es el más depredador de la historia”. No es el único lector que habla en esos términos. Antonia Rubio Vives describe una “isla orientada al lujo absoluto” y añade que ese turismo “solo gasta en discotecas y sus villas, de las que no dejan nada al comercio de toda la vida”. Su conclusión es amarga: “Ahora solo hay dos extremos, el de súper lujo o los tirados. Qué pena”.

Esa idea de los dos polos aparece también en el comentario de Ginés García Asenjo: “Los dos polos... ¿o no es así?”. Para Sonia Figueiras, la respuesta es más directa: “Turismo de ricos. Ibiza está imposible... ¡qué pena!”. Cinzia Morassi lo reduce a una imagen de dos palabras: “Ricos y bailarines”. Y Margherita Biscaretti Di Ruffìa habla de “ricos e ignorantes”.

La fiesta sigue siendo, para muchos lectores, el eje del modelo. Magda Thuriet considera que “vienen jóvenes para hacer la fiesta y la gente rica también”. Maria Costa Torres lo resume como “discoteca y playa”, mientras Julio Garcia ofrece una lectura más amable y habla de “gente con ganas de divertirse y pasárselo bien a tope”.

Turistas en las terrazas de la Plaça de Vila. / Vicent Marí.

Otros, sin embargo, ven en ese mismo fenómeno una pérdida de respeto. Vicente Bonet Fernández define el turismo actual como “irrespetuoso y arrogante”. Toni Manonelles va más allá y escribe: “Pot ser existeixi al món un turisme mancos respectuós i interessat per sa cultura i es patrimoni des lloc on va, que el que ens arriba aquí, però jo no el conec”. Apache Gold apunta a otra palabra recurrente en el debate: “La mayoría de postureo”. Antonio Lampis habla de “cruceros y wannabe rich” (aspirantes a millonarios), mientras Jean-Pierre Juan Pedro lamenta que haya “muchos VIP’s y menos familias” y critica “demasiadas discotecas y beach clubs a precios astronómicos”.

La nostalgia de otra Ibiza

En muchas respuestas aparece también la comparación con un pasado idealizado, menos masivo y más ligado a una imagen cultural de la isla. Juan Marí Riera escribe: “Me gustaban más los hippies de los años 60 y 70, al menos eran más respetuosos con el entorno”. Mari Marí contrasta el perfil de visitantes de antes con el actual: “Antes teníamos una isla donde venía gente rica, médicos, pintores, escritores, músicos. Ahora tenemos la chusma de los ricos”. Miclot Balagso lo expresa de forma más sencilla: “Los turistas que vienen aquí no es como de antes”.

Antonio Aranda Rubiales también mira atrás para concluir que el cambio viene de lejos: “Desde 82 el turismo en Ibiza ha ido decayendo”. Según su comentario, vivió una época en la que “el turismo era de clase y se dejaba el dinero”, mientras que ahora, dice, “solo hay todos los que antes no podían ir de vacaciones”.

Sebastiano Rossi amplía esa nostalgia hacia una reflexión sobre la forma de viajar. Recuerda que “fa 100 anys es viatjava amb la intenció de conèixer una cultura distinta”, con interés por hablar otra lengua y disfrutar de la riqueza del destino. Frente a eso, critica una “pseudo-democratització del turisme” que, según él, trae visitantes que compran productos sin vínculo con la isla, comen productos peninsulares y “pareix que tenen una al·lèrgia especial pels museus”.

Turistas esperan en una parada de autobús en Portinatx / J.A. Riera

No todos los comentarios dibujan una única Ibiza. Ángel Guasch introduce un matiz territorial: “Cada uno de los cinco municipios de la isla tiene un turismo diferente”. Guachy JT también relativiza el diagnóstico y apunta que “hay de todo, como cada verano”. Amparo Ramos Calatrava sostiene una idea parecida: “Los mismos que ha habido en los últimos años hace muchos años, ni más ni menos”.

Hay incluso quien evita entrar en etiquetas y se queda con el cansancio de la temporada. Paul De Ibiza lo resume con una frase que muchos residentes podrían firmar a finales de agosto: “Estoy esperando al 1 de noviembre”.

Falta de respeto y suciedad

Uno de los ejes más repetidos es la percepción de falta de civismo. Maria Ferrer Marí asegura: “En mi vida he visto tanto desprecio ni falta de respeto por parte de los turistas como este año”. En su comentario denuncia basura fuera de los contenedores, suciedad en calles, campos y playas, y remata: “Divertirse es otra cosa”. Ana Díaz Inisterra cree que Ibiza “se convirtió en un parque de atracciones” y añade que “no le interesa a la gente decente”. Toni Hidalgo Cardona, con ironía, escribe: “Pues como siempre en agosto lo que hay es morralla, ahora eso sí, turismo de calidad dicen...”.

Turistas pasean por las calles del barrio de la Marina / Vicent Marí

Otros comentarios optan por fórmulas muy breves, casi titulares. Kerin Crocker habla de “el engañado”. Vicent Tur Ribas escribe “Can pijo”. Luca Castelnovo lo ve como “turismo pobre”. El debate enlaza también con una preocupación ya instalada en la isla: la pérdida del turismo familiar y de clase media. Giovanni Lai lamenta que “no hay normal, de familia sana, creo”.

José Arias apunta directamente al factor social y económico: “Destrozaron la clase media... y la jet se mueve por modas... peligro...”. Esa idea de una Ibiza que expulsa al visitante medio aparece de forma recurrente entre quienes creen que los precios, las discotecas y la apuesta por el lujo han cambiado la composición del turismo.