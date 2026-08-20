Marcos Serra: "Hemos subido el salario base de la Policía Local un 50% en siete años"

El alcalde de Sant Antoni, el popular Marcos Serra, ha salido al paso este jueves del conflicto que mantiene la Policía Local por la negativa del Ayuntamiento a aplicar unas mejoras en sus condiciones laborales. Para Serra, más allá de las reivindicaciones que se puedan negociar, los agentes tendrían pocos motivos para la queja porque, durante sus siete años al frente del Consistorio, "se les ha subido más de un 50% su salario base".

Durante su intervención ante la prensa por la presentación de la rampa de varada en Cala Gració, Serra ha recordado que, tras llegar a la alcaldía, la Policía Local se benefició de la aplicación de una relación de puestos de trabajo y de la carrera profesional para los funcionarios municipales. "Han tenido muchas mejoras y, en 2019-2020, se les redujo en media hora la jornada laboral a todo el personal de la casa. Hemos ido atendiendo de buenas maneras sus reivindicaciones", destaca.

Diferencias de criterio

Las reclamaciones de los agentes no se basan en mejoras salariales, sino en disponer de un descanso y de mejoras en su organización interna que, según destacan, deberían ser de obligado cumplimiento por ley. Según Serra, la primera de estas peticiones no se aplica en ningún otro cuerpo de policía local de Ibiza, mientras que el resto "ya se estaba aplicando con anterioridad" al cambio normativo.

"Estamos en negociaciones e intentando solucionarlo", indica el alcalde. No obstante, también ha aludido al incremento de gastos de personal que va a suponer la implementación del nuevo plus de insularidad desde el pasado mes de julio, que supondrá 1,3 millones de euros adicionales a la partida que ya estaba prevista para este año.

"Debemos mirar con cautela [las reivindicaciones de la Policía Local], con Intervención, para ver hasta dónde podemos llegar, porque son gastos que van a quedar fijos. No podemos hipotecar el Ayuntamiento con subidas salariales que sean demasiado elevadas porque nos quedaríamos sin dinero para otras áreas", concluye Serra.