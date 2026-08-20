Marcos Serra: "Can Coix no se va a convertir en un lugar fijo para celebrar fiestas"

"Los vecinos pueden estar tranquilos. Can Coix no se va a convertir en un lugar fijo para celebrar fiestas", ha indicado este jueves el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, a raíz de las quejas vecinales por la celebración de un evento privado inspirado en la temática egipcia en sa Pedrera. Serra también ha insistido en que el Ayuntamiento ignoraba que se iba a gastar una gran cantidad de agua para llenar un lago ornamental para esa cita en la vieja cantera, ya que no figuraba en la memoria presentada por los promotores.

"No hay intención de hacer una de conciertos [en sa Pedrera]", ha subrayado Serra a preguntas de la prensa, durante la presentación de una rampa de varada en Cala Gració. En este sentido, ha recordado que, hasta el momento, en este espacio solo se llevaban a cabo dos festivales anuales y una actuación acústica el pasado mes de julio, así como el desfile Adlib de 2025.

Serra ha defendido que se concedió el permiso para la fiesta privada del pasado 13 de agosto, organizada por la agencia estadounidense Van Wyck and Van Wyck, por sus connotaciones benéficas, puesto que se comprometieron a donar 40.000 euros para Cáritas y otros 10.000 euros para el Motoclub Formentera Eivissa, que utiliza la vieja cantera para sus entrenamientos. No obstante, asegura que, de llegar a conocer que se iba a crear un lago artificial de 850 metros cuadrados, hubieran rechazado la solicitud.

Fiesta inocua

"En Sant Antoni estamos bien concienciados [con la escasez de agua]. Si nos hubieran comunicado en la memoria descriptiva que iban a crear este lago, no lo habríamos autorizado", asegura. Como ejemplo, recuerda que se han renovado diez kilómetros de tuberías para acabar con las fugas de agua durante su mandato, hasta lograr un rendimiento hídrico del 90%, "uno de los más altos de Baleares", o que a final de año estará aprobada la ordenanza municipal de ahorro de agua.

"Esta fiesta fue de entidad menor, desde el punto de vista de la capacidad, y se considera una actividad inocua al contar con menos de 500 personas. Es una cantera; dentro de ella no hay ningún valor natural y la masa boscosa donde podría haber riesgo de incendios está fuera. Fue un evento sin incidentes, más allá del tema del agua, que nosotros condenamos y que no era necesario", concluye el alcalde.