Llama la atención: Que el Consell de Ibiza aproveche un comunicado sobre el mal uso del agua en la fiesta egipcia para criticar las pérdidas y vertidos del aeropuerto
Que el Consell aproveche un comunicado para lamentar el uso de agua «con fines ornamentales para un evento de unas pocas horas», en referencia al lago que se creó sin permiso en la fiesta egipcia de sa Pedrera, para criticar las pérdidas de agua y los vertidos que, denuncia, se producen a diario en el aeropuerto de Ibiza. La institución pide «más conciencia y responsabilidad» a ciudadanos, empresas y administraciones con el consumo de este bien de primera necesidad en una época especialmente sensible por la ausencia de lluvias, y evita pronunciarse sobre la autorización de la fiesta por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, ya que considera que se trata de «un expediente estrictamente municipal».
La pelea a través de los medios de comunicación que mantienen el PP y el PSOE de Ibiza a colación del proyecto del Mercat Nou de la capital. El intercambio de reproches es diario y en cada ocasión, el partido correspondiente no sólo critica la actitud del contrario sino que recuerda las virtudes de su iniciativa. Mientras tanto, el Mercat Nou languidece desde hace décadas, en un penoso estado de conservación.
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