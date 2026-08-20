Limitación de coches en Ibiza: el Consell contabiliza 20.500 menos de mayo a julio

La entrada y salida de vehículos por el puerto de Ibiza mantiene una tendencia descendente desde la puesta en marcha de la regulación para limitar la presión del tráfico en temporada alta. Entre mayo y julio de este año se contabilizaron 129.434 movimientos de vehículos, un 13,7% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando todavía no se aplicaba la limitación, según los datos difundidos por el Consell de Ibiza. Las cifras de julio son todavía provisionales.

En términos absolutos, por el puerto se han producido 20.532 movimientos menos que hace dos años. Entre mayo y julio de 2024 fueron 149.966. Un año después, coincidiendo con la primera temporada de aplicación de la regulación, descendieron hasta 135.945, un 9,3%. Este año han vuelto a caer otro 4,8%, con 6.511 movimientos menos que en 2025, detalla la institución a través de una nota de prensa.

El dato mide las entradas y salidas de vehículos por vía marítima y, por tanto, no equivale por sí solo a una reducción idéntica del tráfico total que soportan las carreteras ibicencas. El Consell, no obstante, considera que la evolución confirma el efecto de la medida sobre uno de los flujos que pretendía contener: la llegada a la isla de vehículos de no residentes durante los meses de mayor actividad turística.

Segundo verano de control

Este es el segundo verano en el que Ibiza limita la entrada y circulación de vehículos. Para 2026 y 2027, el Consell adelantó buena parte de la reducción que inicialmente se había previsto aplicar de forma progresiva durante cinco años. El acuerdo publicado en marzo en el BOIB fija un techo general de 17.668 vehículos diarios, 2.500 menos que el máximo establecido en 2025. Dentro de ese límite se reservan 14.000 unidades para los coches de alquiler, 120 para residentes en Formentera y 3.548 para el resto de vehículos sujetos a autorización, incluidas caravanas y autocaravanas.

El vicepresidente primero del Consell y conseller de Movilidad, Mariano Juan, sostiene que los últimos datos demuestran que la regulación "está cumpliendo el objetivo" de reducir la presión que soporta la isla en temporada alta. Juan destaca especialmente que en solo dos años hayan desaparecido más de 20.000 movimientos de vehículos en el puerto durante los tres meses analizados.

La regulación, sin embargo, ha mantenido desde su gestación la oposición de parte de los sectores afectados. En una entrevista publicada por Diario de Ibiza a finales de marzo, el presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (Feneval), Juan Luis Barahona, defendía que los coches de alquiler representan menos del 10% de los vehículos que circulan por la isla y reclamaba que el análisis de la congestión tenga también en cuenta el parque móvil residente y las infraestructuras.

A ello se suma el frente judicial abierto por Baleària. La naviera recurrió el acuerdo del Consell y pidió su nulidad al considerar que la restricción vulnera derechos fundamentales y que no se había acreditado suficientemente su eficacia sobre la movilidad y el medio ambiente, como informó Diario de Ibiza en septiembre de 2025.

Casi 700.000 viajeros más en autobús

El Consell aprovecha este dato del tráfico en el puerto ibicenco para destacar el "fuerte incremento del uso del transporte público", datos que ya se publicaron en este diario. Entre el 1 de abril y el 2 de agosto, la red insular de autobuses ha contabilizado 699.591 pasajeros más que en las mismas fechas de 2025, lo que supone un crecimiento acumulado del 22,7%, según el Consell.

El incremento se produce después de la entrada en funcionamiento, el pasado 1 de abril, de la nueva concesión del transporte regular. Su puesta en marcha estuvo marcada por numerosos problemas. Diario de Ibiza llevó a su portada del 2 de abril el "primer día caótico" del nuevo servicio, con desinformación a los usuarios, fallos tecnológicos y retrasos, además de incidencias en líneas escolares operadas por Alsa que dejaron a más de 200 menores sin servicio.

La institución insular presenta ambos indicadores -menos movimientos de vehículos en el puerto y más viajeros en autobús- como partes de una misma estrategia para reducir la dependencia del vehículo privado. "La limitación de vehículos no es una medida aislada", señala Juan, que defiende que cualquier reducción del tráfico debe ir acompañada de una alternativa de transporte público capaz de atender tanto a residentes como a visitantes.

El Consell prevé continuar recopilando datos hasta el final de la temporada para evaluar el segundo año de aplicación de una regulación que este verano es más restrictiva que la anterior. Será entonces cuando se pueda comprobar hasta qué punto la reducción observada en los movimientos del puerto se traduce también en una disminución de la intensidad de tráfico en el conjunto de la red viaria ibicenca.