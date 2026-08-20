Solidaridad
Diez años llenando mochilas: Juventudes Socialistas y Cruz Roja se unen para apoyar la vuelta al cole en Ibiza
La campaña de recogida de material escolar para familias vulnerables permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre
Las Juventudes Socialistas de Ibiza han puesto en marcha esta semana la décima edición de su campaña de recogida de material escolar para ayudar a las familias más vulnerables de la isla. La iniciativa se desarrolla en colaboración con Cruz Roja, que será la entidad encargada de distribuir el material recogido entre quienes más lo necesiten, y permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre.
La campaña está dirigida, como cada año, a todas las personas, empresas y entidades que quieran participar. El único requisito es que el material sea nuevo y puede incluir cualquier tipo de útiles necesarios para la educación.
Las donaciones pueden entregarse en la sede de la FSE-PSOE, situada en Via Romana número 15 de Ibiza. Hasta el 31 de agosto, el horario será de 8.30 a 14.30 horas. A partir del 1 de septiembre, se podrán realizar las entregas de 8.30 a 13 horas de lunes a viernes y de 16 a 19 horas de lunes a jueves.
Las personas que no puedan acudir presencialmente pueden contactar a través del teléfono 648 835 871 para coordinar la entrega del material.
El secretario general de las Juventudes Socialistas de Ibiza, Iván Torres, ha señalado que esta iniciativa, que cumple diez años, "supone una ayuda en muchos casos fundamental para muchas familias en el inicio del curso escolar, un periodo que supone muchos gastos económicos. Desde las Juventudes Socialistas no queremos que ningún niño o niña no pueda disponer de los medios necesarios para afrontar el comienzo del periodo lectivo. Se trata de asegurar en la medida de lo posible que nadie se quede atrás por falta de este material escolar".
Una vez finalizada la campaña el 8 de septiembre, las Juventudes Socialistas se encargarán de clasificar todo el material recogido, que será distribuido, con el apoyo de Cruz Roja, entre las familias y estudiantes que más lo necesiten.
"En la actualidad vivimos unos momentos en los que es muy importante la solidaridad entre la sociedad y quiero agradecer por adelantado a todas aquellas personas, empresas y entidades que colaboren en esta campaña, ya que cualquier donación, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia en la vuelta a la escuela de nuestros niños y niñas", remarca Torres.
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