El artista de Ibiza Juanjele responde a sus 'haters': "Ojalá haberlo hecho antes en catalán"

"Muy inteligente cantando en catalán... Llegarás cerca", es el comentario que le ha dejado un usuario de Instagram a Juan José Tur, Juanjele, artista ibicenco de pop electrónico. El joven le ha respondido con un reel de la mejor manera posible: mostrando todo lo que ha conseguido desde que canta en su idioma materno. Conciertos en Ibiza y en otras partes de España, entrevistas en los medios de comunicación, premios varios, nuevas canciones, videoclips y muchos más seguidores que nunca.

"Hazlo en castellano y deja el catalán, que no llegarás a nada...", pone Juanjele en su vídeo de mofa, mostrando un clip de él mismo cantando un cover de 'La Flaca' de Jarabe de Palo. Después, cambia de escena con varias fotografías y un mensaje que reza: "Quina llàstima no haver començat a fer-ho en català abans. Confia, tot arriba".

Enamorado de la música en catalán

En una entrevista con Diario de Ibiza, Juanjele admitía que uno de sus objetivos para este año es expandirse en este género de música, incluyendo su afición por cantar en catalán. "Mis objetivos son seguir trayendo música. Ahora mismo, desde que empecé a sacar más música, he notado tanto en redes sociales como en medios, que se están poniendo en contacto conmigo para promocionar mi música o hacerme entrevistas. He notado un crecimiento en las redes sociales y mi objetivo es seguir creando esta comunidad. Además, me encantaría dar un concierto gordo a finales de este año o a principios del 2027, donde yo pueda cantar todo mi repertorio en catalán hasta ahora", comenta, orgulloso de los avances que ha hecho desde el 2021.

Además, todas las colaboraciones que le gustaría hacer en un futuro son con grupos que cantan en catalán: "Pienso en nombres como Projecte Mut, pienso en música tradicional con Uc... Me encantaría, sería muy interesante que como nuevo artista ibicenco me pudiera juntar con gente que ha hecho esto mucho tiempo. Aparte de los ibicencos me encantaría también con gente de otros lugares catalanohablantes como Pèl de Gall de Menorca, Xanguito de Mallorca o incluso de Catalunya, alguien como Miki Núñez. Tuve la suerte de poder cantar con él entre bastidores, cuando vino a Sant Josep y creo que combinaríamos muy bien a los dos", asegura.