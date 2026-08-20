José Luis Benítez, nombrado Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III de Inglaterra por ayudar a los turistas británicos en Ibiza

José Luis Benítez, presidente de la asociación de ocio nocturno Spain Nightlife y director de relaciones institucionales de Palladium Hotel Group, ha recibido una distinción de esas que no llegan todos los días. El Rey Carlos III le ha nombrado Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico, MBE por sus siglas en inglés, en reconocimiento a su trabajo en favor de la seguridad de los ciudadanos británicos en España.

La condecoración fue concedida este 19 de agosto y reconoce especialmente el compromiso mantenido por Benítez con la protección de los visitantes británicos en Ibiza, uno de los destinos preferidos por millones de turistas del Reino Unido.

Desde sus responsabilidades en Palladium Hotel Group y al frente de Spain Nightlife, Benítez ha impulsado la aplicación de medidas dirigidas a prevenir el acoso sexual, las agresiones y los casos de sumisión química en espacios de ocio nocturno. Además, como expresidente de la International Nightlife Association, contribuyó a extender estos estándares de seguridad también en el ámbito internacional.

La campaña ‘Stick With Your Mates’

La distinción reconoce asimismo su papel como impulsor de la campaña del Gobierno británico 'Stick With Your Mates', una iniciativa de prevención dirigida especialmente a los jóvenes británicos que viajan a destinos turísticos como Ibiza. Según la nota de prensa, Benítez ayudó a amplificar los mensajes de esta campaña hasta llegar a más de 1,5 millones de jóvenes, favoreciendo además el respaldo del sector turístico y de las administraciones públicas.

Su labor se ha desarrollado también a través de la formación de trabajadores, el refuerzo de las medidas de seguridad y el liderazgo dentro del sector del ocio nocturno. Todo ello, según destaca el comunicado, ha contribuido a mejorar la protección de los turistas británicos en Ibiza y a elevar los estándares de seguridad en España y otros países.

Reconocimiento del embajador británico

El embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, ha destacado que “la dedicación de Benítez a la seguridad de los visitantes ha contribuido a hacer de Ibiza un destino más seguro para los millones de británicos que viajan a la isla cada año”. Ellis ha subrayado también que “su liderazgo y estrecha colaboración con las autoridades y el sector turístico han impulsado mejoras duraderas en la protección de los visitantes”.

“Es un placer reconocer su contribución con este nombramiento como Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico”, ha añadido el embajador.

Benítez: “Un honor y un orgullo enorme”

Benítez ha recibido la distinción como un reconocimiento personal y profesional a años de trabajo en el sector. “Es un honor y un orgullo enorme recibir esta distinción”, ha afirmado.

El presidente de Spain Nightlife ha destacado además la importancia de colaborar con el Gobierno británico para proteger a sus ciudadanos durante las vacaciones. “Colaborar con el Gobierno británico para que sus ciudadanos disfruten de sus vacaciones y sobre todo vuelvan a casa sanos y salvos a los brazos de sus seres queridos es para mí una satisfacción muy gratificante”, ha señalado.