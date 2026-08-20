Ibiza prepara sus torrentes para las lluvias: trabajos para que el agua "fluya bien"

Con la mirada puesta en la llegada de las lluvias de otoño, los trabajos de limpieza y mantenimiento de torrentes continúan estos días en distintos puntos de Ibiza. Este miércoles, los operarios seguían trabajando en dos tramos del torrente de ses Dones, en Puig d'en Valls, donde las actuaciones comenzaron el pasado 10 de agosto.

El cauce permanece seco y discurre próximo a viviendas. En algunos puntos, los trabajos se realizan manualmente, mientras que en otros se utilizan desbrozadoras, maquinaria y camiones para retirar los restos. La intervención incluye el corte de ramas y troncos, la poda, el desbroce de vegetación y la retirada de residuos que puedan dificultar el paso del agua. El objetivo, según explican los responsables durante una visita a los trabajos, es realizar una labor preventiva para que, cuando lleguen las precipitaciones, el agua pueda "fluir bien" y encuentre el menor número posible de obstáculos.

Juan Carlos Serra, ingeniero civil de Islasfalto, empresa encargada de los trabajos, explica que los dos puntos visitados pertenecen al mismo torrente. "Los dos tramos pertenecen a ses Dones y desembocan en sa Llavanera", señala. Asimismo, mientras los equipos trabajan en ses Dones, las actuaciones se desarrollan de manera simultánea en otros cauces considerados prioritarios. "Simultáneamente se han limpiado sa Llavanera y Can Jordi", indica Serra.

Maquinaria levantando ramas y un operario de la empresa contratista durante la limpieza del torrente 'ses Dones' / Marcelo Sastre

Estos tres puntos concentran actualmente buena parte de los esfuerzos por tratarse de cauces con mayor concentración de agua. En conjunto, las actuaciones alcanzan unos 3.200 metros lineales. "La intención es completar estos trabajos antes de septiembre" explican, coincidiendo con el inicio de la época en la que aumenta el riesgo de lluvias intensas. Después, "se sigue en otros cauces con menor caudal", detalla Serra.

En caso de precipitaciones, los trabajos dentro del torrente se interrumpen completamente. "Si llueve mucho no se puede entrar", explican los técnicos, tanto por seguridad como para evitar que la maquinaria altere el lecho húmedo del cauce.

Sa Llavanera, el punto más sensible

Durante el recorrido por ses Dones, las explicaciones derivan también hacia sa Llavanera, considerado el cauce más importante de esta zona por el volumen de agua que recibe. "Sa Llavanera es el principal. Todo desemboca ahí", explica Serra.

Asimismo, los técnicos señalan que se trata de uno de los puntos que merece mayor atención por su relación con las zonas inundables del entorno de Vila. "En este contrato se hace especial hincapié en este torrente por la "peligrosidad" del gran caudal que por allí circula", recalcan.

Limpieza del torrente 'ses Dones' en `Puig den Valls / Marcelo Sastre

En este sentido, Serra incide en que el riesgo de inundación no depende únicamente del estado de limpieza de los torrentes, sino también de las propias características del terreno. "Ibiza se va a inundar siempre por la propia topografía natural. La zona de desembocadura está prácticamente a la misma altura, a la misma cota topográfica", señala. Por ello, la limpieza tiene fundamentalmente un carácter preventivo: mantener libres los cauces para evitar que la vegetación, los troncos, las piedras o los residuos agraven una situación de lluvias intensas.

Vegetación protegida y residuos en los cauces

Los trabajos tampoco implican eliminar toda la vegetación existente. En el caso de especies protegidas, las actuaciones están limitadas. "La sabina no se puede tocar, está protegida. Solo se puede podar y hacer mantenimiento", recalcan durante la visita.

Además, Serra señala que la retirada completa de un árbol únicamente se plantearía en una situación excepcional. "Nunca se quita ningún árbol a no ser que esté obstruyendo el paso de una forma en la que haya que sacarlo, pero nunca ha pasado". A la vegetación se suma otro problema: los residuos abandonados en los torrentes. "Nos encontramos motocicletas pequeñas, electrodomésticos y todo tipo de objetos", dicen, lamentando el "incivismo" que supone utilizar los cauces como vertederos.

En cuanto al material que se retira durante las labores, aproximadamente el 50% se tritura, mientras que el otro 50% se traslada a un vertedero autorizado. De este modo, los trabajos no solo buscan despejar el cauce, sino también gestionar correctamente los restos generados durante las actuaciones.

Casi siete kilómetros durante 2026

Según los datos facilitados por la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, las actuaciones de conservación y mantenimiento han alcanzado ya casi siete (6,94) kilómetros de torrentes en Ibiza durante 2026. Asimismo, hasta el momento se han retirado 1.185,45 metros cuadrados de rizomas de caña invasora.

La planificación prioriza los cauces situados en las zonas con mayor concentración de población y aquellos que pueden afectar a carreteras, infraestructuras y accesos al aeropuerto. Durante 2026 se ha trabajado en Buscastell, na Galera, d'en Xanxó y es Regueró, en Sant Antoni de Portmany; Ca n'Arabí y ses Dones, en Santa Eulària, y Font d'en Recó, d'en Gustí y es Rafals, en Sant Josep de sa Talaia, además de sa Llavanera.

Un tramo del torrente 'ses Dones' con los árboles de 'Sabina' protegidos / Marcelo Sastre

Ya en mayo se habían realizado actuaciones en sa Font d'en Recó-Port des Torrent, con 1.052 metros intervenidos; es Regueró, con 562 metros, y Ca n'Arabí, con 33 metros.

Los trabajos forman parte de un mantenimiento que se realiza anualmente y que continúa durante todo el año. La empresa Islasfalto lleva ocho años realizando estas labores en Ibiza mediante contratos de cuatro años que vuelven a licitarse una vez finalizados. Ahora, sin embargo, la prioridad está puesta en llegar a septiembre con los cauces de mayor riesgo preparados. Después será el turno de otros torrentes de menor caudal.