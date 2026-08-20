El tiempo
Ibiza y Formentera no bajan de los 30 grados durante una madrugada sofocante
La Aemet registra un pico de 35 grados a las 3.30 horas en Ibiza
Se mantienen activos los avisos por altas temperaturas, mala mar, viento y tormentas
Ibiza y Formentera han vivido una madrugada de calor extremo este jueves, con temperaturas mínimas que no han bajado de los 30 grados en varios puntos de las islas, según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde la pasada medianoche.
Las estaciones de Sant Antoni, Ibiza y Formentera han marcado mínimas de 30 grados, mientras que en el aeropuerto de Ibiza y en Sant Joan la mínima se ha situado en 29 grados. Se trata de valores propios de una noche especialmente sofocante, en la que el calor no ha dado tregua ni siquiera durante las horas centrales de la madrugada.
Además, a las 3.30 horas se ha registrado un pico máximo de 35 grados en Ibiza, un dato muy elevado para esa franja horaria y que refleja la intensidad del episodio cálido que afecta este jueves a las islas.
Viento, tormentas y fenómenos costeros
La situación llega en una jornada marcada por varios avisos amarillos de la Aemet en Ibiza y Formentera por altas temperaturas, viento, tormentas y fenómenos costeros. El aviso por calor estará activo entre las 12 y las 19 horas, con máximas previstas de hasta 38 grados y una probabilidad superior al 70%.
También ha estado activo durante la madrugada y la mañana el aviso amarillo por viento, entre las 00 y las 9 horas, con previsión de rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora. El litoral de Ibiza y Formentera permanecerá además en aviso amarillo durante toda la jornada, hasta la medianoche, por viento del suroeste de 40 a 50 kilómetros por hora, fuerza 6, y rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, especialmente hasta la mañana y por la noche.
A partir de la tarde se sumará el riesgo de tormentas. La Aemet mantiene activo el aviso amarillo entre las 18 y las 00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, y advierte de que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento.
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