Chárter, fondeos y posidonia, bajo la lupa en la costa de Ibiza

La intensa actividad náutica que registra Ibiza en pleno mes de agosto ha llevado al Govern balear a reforzar la vigilancia en distintos puntos del litoral de la isla. Entre el 1 y el 16 de agosto, el Servei de Vigilància, Inspecció i Control del Litoral llevó a cabo 11 inspecciones en la costa ibicenca, actuaciones que terminaron con cuatro actas y dos denuncias.

El dispositivo, gestionado por Ports de les Illes Balears (PortsIB) a través de la conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, mantiene durante estas semanas de máxima afluencia una presencia continuada en la costa con el objetivo de detectar posibles irregularidades y comprobar que embarcaciones y empresas cumplen con la normativa, según informa este departamento en una nota de prensa.

Ibiza representa casi una cuarta parte de las inspecciones realizadas en el conjunto de Baleares durante las dos primeras semanas de agosto. En total, el servicio llevó a cabo 46 inspecciones entre Mallorca, Menorca e Ibiza, que se saldaron con 17 actas y cinco denuncias.

Mallorca concentró el mayor volumen de actuaciones, con 23 inspecciones, nueve actas y una denuncia, mientras que en Menorca se efectuaron 12 inspecciones que dieron lugar a cuatro actas y dos denuncias. En Ibiza, las 11 inspecciones realizadas dejaron cuatro actas y dos denuncias.

Dos embarcaciones del Servicio de Vigilancia del Litoral. / Gover de las Islas Baleares

Los inspectores han recorrido durante la primera quincena de agosto numerosos enclaves del litoral ibicenco. Los controles han llegado a Sant Antoni, Caló d’en Serral, Santa Eulària, Portinatx, Benirràs, Cala d’Hort, sa Foradada, Cala Salada, Port des Torrent, Cala Bassa, Cala Gració, Caló des Moro y Porroig.

Turismo naútico y posidonia

Se trata, en muchos casos, de zonas que durante el verano soportan una elevada concentración de embarcaciones de recreo y servicios vinculados al turismo náutico. Precisamente por ello, las actuaciones se han centrado especialmente en el control de la actividad de chárter, los fondeos y la correcta utilización de los campos de boyas.

En Ibiza, además, los agentes han prestado una atención especial a la protección de las praderas de posidonia, uno de los ecosistemas más sensibles del litoral de la isla y sometido a una fuerte presión durante los meses de verano por la presencia de embarcaciones.

La conselleria no detalla en su nota informativa qué irregularidades concretas motivaron cada una de las cuatro actas y las dos denuncias levantadas en Ibiza, aunque enmarca las actuaciones dentro de los controles sobre chárter, fondeos, campos de boyas, transporte marítimo y protección de la posidonia.

El despliegue forma parte del refuerzo de la vigilancia marítima puesto en marcha por el Govern durante la temporada estival. El Servei de Vigilància, Inspecció i Control del Litoral dispone este año de 22 embarcaciones operativas repartidas por las islas, que permiten realizar tanto inspecciones programadas como intervenciones a partir de avisos sobre posibles incumplimientos.

Servicio de Vigilancia del Litoral, con un crucero y dos barcos de Baleària al fondo. / Gover de las Islas Baleares

A esta vigilancia ordinaria se suma la octava campaña específica contra el chárter náutico ilegal, que cobra especial protagonismo durante julio y agosto. El objetivo del dispositivo es incrementar la presencia de inspectores en el litoral, comprobar que las empresas que ofrecen servicios de alquiler de embarcaciones cuentan con las autorizaciones correspondientes y ordenar una actividad que alcanza sus cotas más altas durante la temporada turística.

La vigilancia continuará durante las semanas de mayor presión sobre el litoral. Desde PortsIB recuerdan que tanto ciudadanos como ayuntamientos y profesionales del sector pueden comunicar posibles irregularidades al Servei de Vigilància del Litoral. Para facilitar la actuación de los inspectores, se recomienda aportar, siempre que sea posible, fotografías, vídeos, la ubicación de los hechos u otros datos que permitan identificar la situación denunciada.