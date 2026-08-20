Del casete al ‘playlist’: La Movida Ibiza bailará este sábado contra el cáncer con música de los 80, 90 y 2000

La Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer estará presente este sábado 22 de agosto en la fiesta de La Movida Ibiza, que se celebrará a partir de las 20.30 horas en la playa de s’Arenal de Sant Antoni dentro del programa de las fiestas de Sant Bartomeu.

La entidad contará con un puesto propio en el recinto con el objetivo de dar a conocer su labor y recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Las personas que se acerquen podrán colaborar mediante la compra de diferentes productos solidarios, entre ellos camisetas diseñadas por Ágatha Ruiz de la Prada, ejemplares del libro '12 Vidas by Tanit' y merchandising de La Movida Ibiza.

Los fondos obtenidos se destinarán al proyecto científico dirigido por la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Priscila Monteiro Kosaka, que la asociación financia desde 2015. La investigación trabaja con nanosensores y biotecnología para identificar marcadores tumorales en fases muy tempranas mediante un análisis de sangre.

El proyecto se encuentra actualmente en una cuarta fase, en la que se realizan pruebas de concepto en laboratorio con muestras reales procedentes de distintos hospitales españoles. La investigación ha recibido, además, una beca de la Fundación Fero.

La presidenta de la Asociación Elena Torres, Mari Carmen Gutiérrez, ha agradecido a los impulsores de La Movida su colaboración un año más. "Para nuestra asociación es un orgullo que los djs Petit y Vázquez hayan contado con nosotras para estar presentes en una de las fiestas más esperadas del verano en Ibiza", señala Gutiérrez, que confía en que la celebración obtenga "una gran respuesta solidaria a favor de la investigación contra el cáncer".

Música de los 80, 90 y 2000

La vertiente solidaria acompañará a una nueva edición de La Movida Ibiza, que volverá a convertir la playa de S’Arenal en una gran pista de baile al aire libre. Dj Petit & Vázquez ofrecerán una selección de éxitos de las décadas de los 80, 90 y 2000, junto con actuaciones y animación.

Detrás de La Movida se encuentran José María Costa y José Manuel Vázquez, Petit y Vázquez, que organizaron su primera gran fiesta en 2006. El proyecto celebró en 2025 su vigésimo aniversario y se ha consolidado durante estas dos décadas como una de las citas habituales del verano en Sant Antoni.

La Asociación Elena Torres nació también en 2015 con el objetivo de impulsar la investigación para conseguir un diagnóstico cada vez más temprano del cáncer. Desde entonces, según informa la entidad, ha destinado alrededor de un millón de euros al proyecto científico que dirige Monteiro Kosaka, financiados a través de donaciones y de las distintas iniciativas solidarias organizadas a lo largo de estos años.

La asociación cuenta con la Declaración de Interés General del Govern balear y fue distinguida, entre otros reconocimientos, con la Medalla al Mérito del Consell d’Eivissa en 2018.