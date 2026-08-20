El álbum
«Gracias por cuidar de nuestra casa»... y el suelo, lleno de colillas
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La escena en ses Estaques, en Santa Eulària, resulta irónica: frente a unos bancos desde los que vecinos y visitantes se sientan a contemplar el mar, un cenicero improvisado luce un mensaje que invita a cuidar «nuestra casa». Sin embargo, el suelo estaba lleno de colillas, en una muestra de incivismo de manual.
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