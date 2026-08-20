Cáritas recibe la donación de la organización de la fiesta egipcia en sa Pedrera

Cáritas Sant Antoni ha recibido durante la mañana de este jueves una transferencia por valor de 40.000 euros de la empresa Van Wyck & Van Wyck, organizadores de la fiesta privada de sa Pedrera. Esta aportación solidaria la anunció el Ayuntamiento cuando saltó la polémica por el alquiler por apenas 199 euros de este espacio público para la celebración de este evento ambientado en el Antiguo Egipto, que además se incrementó cuando trascendió que se había creado un pequeño lago artificial con agua cuyo origen y destino todavía se desconoce.

Los organizadores de la fiesta habían previsto donar 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y otros 10.000 euros al Motoclub Formentera i Eivissa, según informó a este diario el Ayuntamiento, que subrayó "el marcado carácter solidario" del evento. Pero esta donación se ha hecho esperar, en concreto una semana. Este miércoles, desde Cáritas, y a preguntas de Diario de Ibiza, aseguraban que todavía no la habían recibido, y que el contacto previo que mantuvieron con la organización sobre este asunto fue "mucho más genérico" y que "en ningún momento les indicaron que la donación estuviera vinculada a una fiesta".

"Nadie nos dijo que era una fiesta"

"De la organización me llamaron para decirme que una empresa iba a hacer un trabajo en Sant Antoni y que querían hacer un donativo", explicaba Mohedas este miércoles, y agregaba: "Nadie nos dijo que era una fiesta. Nosotros nos enteramos de lo de la fiesta por la prensa [Diario de Ibiza]". Una semana después, el dinero ha llegado a la cuenta de la ONG de la Iglesia católica.

Desde ese primer contacto, continuó relatando Mohedas, la entidad invitó a los responsables a conocer personalmente su labor y los distintos programas que desarrolla en el municipio para que supieran "en qué podríamos invertir la donación". Pero los organizadores jamás se desplazaron a Cáritas.

En cualquier caso, Gustavo Gómez, coordinador de Caritas Ibiza, indicó también a Diario de Ibiza que este tipo de donaciones "pueden seguir procedimientos diferentes dependiendo de la empresa o entidad que las realiza". "Cuando nos hacen un ofrecimiento de este tipo, es la persona o entidad que lo realiza la que posteriormente nos hace llegar el ingreso", señala.

En algunos casos, añadía, "la donación queda recogida previamente en algún documento o se realiza una entrega pública". En otros, los donantes prefieren mantener la aportación en el ámbito privado. "A veces se hace algún tipo de documento dejándolo por escrito o quieren hacer una entrega oficial para subir a redes la donación. Otras veces no quieren ningún tipo de publicidad y, obviamente, se respeta", explicaba Gómez.

El hecho de que durante las conversaciones previas desde la empresa realizaron consultas relacionadas con el tratamiento tributario de la donación, al tratarse de una aportación procedente de Estados Unidos, daba pistas sobre la intención de la empresa de llevar a cabo esta aportación solidaria. Por este motivo, Gómez ya apuntaba a Diario de Ibiza este miércoles que el retraso podía obedecer a una cuestión de trámites y confiaba, como así ha ocurrido, en que próximamente se produciría el abono. "Entiendo que en no muchos días tendrían que ponerse en contacto los organizadores con la Cáritas parroquial de Sant Antoni o directamente hacerles la transferencia", señaló entonces.