Fallece la dj Santanna Oush, afincada en Ibiza, en un festival de música en Reino Unido

La dj británica Santanna Maria Ally, afincada en Ibiza y conocida artísticamente como Santanna Oush, ha fallecido a los 38 años después de que la encontraran inconsciente en una tienda de campaña durante el Houghton Festival, en Norfolk, Reino Unido, según informa The Times.

El suceso ocurrió en la tarde del 9 de agosto, último día del festival, que se celebra en los terrenos de Houghton Hall, cerca de King’s Lynn. Según los informes preliminares emitidos por las autoridades británicas, los servicios de emergencia fueron alertados al hallarla inconsciente en su tienda de campaña. A pesar de la rápida intervención del equipo médico del festival, se certificó su fallecimiento en el lugar. Las autoridades han indicado que, si bien la investigación sigue su curso, el suceso no se trata como sospechoso.

Según recoge The Times, la artista fue identificada formalmente por su amiga Amber Matheson. Su hermana, Katy Ally, confirmó que había nacido en Londres el 15 de mayo de 1988, trabajaba como dj y residía habitualmente en Ibiza.

Más de 20 años pinchando

Ally vivía en el norte de la isla y había actuado en conocidos locales ibicencos como Pikes, Hï Ibiza o Las Dalias, entre otros clubes, además de en fiestas tan populares como ElRow. Llevaba más de 20 años pinchando música, primero compaginándolo con su trabajo en ventas y, desde hacía once años, de forma profesional a tiempo completo.

Hace seis años fundó OuShe, una plataforma creada para apoyar a mujeres en la música. A través de este proyecto, muchas de ellas aprendieron a pinchar y participaron en eventos organizados en Ibiza, Londres y Biarritz. La dj también presentaba un programa los jueves por la tarde en Ibiza Sonica Radio y acababa de poner en marcha una noche de micro abierto. El año pasado había hablado públicamente de su intención de producir su propia música.

Tras conocerse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, como la emotiva publicación de Pikes Ibiza o las condolencias de la dj ibicenca Anna Tur. Algunos allegados la recordaron como “un rayo de energía electrizante” y “una persona preciosa por dentro y por fuera”. Otro de los homenajes destacaba su capacidad poco común para unir a la gente.

Mensaje de despedida de Pikes “Demasiados artistas dejan este mundo sin haber compartido nunca su arte… su música… su voz”, dice una publicación de Instagram escrita por la verdaderamente inimitable Santanna Oush a principios de este año. Después de haber formado parte de la familia Pikes durante más de una década, todo nuestro equipo está conmocionado, entristecido y con el corazón roto por la noticia de su fallecimiento. Santanna, estamos más que agradecidos de que hayas compartido tu arte, tu música y tu increíble voz con nosotros en Pikes durante todos estos años. Puede que hayas dejado este mundo demasiado pronto, pero tu talento, tu espíritu, tu amor, tu luz y tu risa vivirán con nosotros para siempre. “El tiempo no espera a nadie”, continuaba Santanna en esa publicación, que ahora resulta más conmovedora que nunca. “La vida es demasiado corta y el coraje lo es todo”. Esperamos que sepa que su vida, breve pero valiente, nunca, jamás será olvidada. Te echaremos de menos más de lo que las palabras pueden expresar. Con cariño, Equipo Pikes x

Una campaña de recaudación abierta para cubrir los gastos del funeral ha reunido más de 8.000 libras. Su impulsor, Marcus Eppy, aseguró que Ally tenía “un corazón de oro” y siempre estaba dispuesta a ayudar a cualquier persona. También destacó “su amor y pasión por la música” y su deseo de “repartir amor” a través de ella.

Houghton Festival

El Houghton Festival, celebrado del 6 al 9 de agosto, reunió a unas 10.000 personas y mantiene música de forma ininterrumpida durante todo el fin de semana. Tras el fallecimiento, la organización del festival expresó su tristeza y trasladó sus condolencias a la familia y seres queridos de la fallecida. También agradeció la respuesta del equipo médico del recinto, del equipo de emergencias del evento y de la Policía de Norfolk.