La tormenta amenaza Ibiza: Emergencias pide precaución

La Dirección General de Emergencias e Interior pide precaución ante el episodio de fuertes tormentas y viento que puede afectar a Ibiza durante las próximas horas y que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entraría alrededor de las 21 horas por Ibiza.

El Govern mantiene activada la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en todo el archipiélago, así como la alerta amarilla (IG-0) por fenómenos costeros en Baleares. En Menorca también está activada la alerta amarilla por rissaga.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este jueves por la tarde para analizar la evolución del episodio y valorar las decisiones que deben tomarse ante las posibles tormentas previstas inicialmente para la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Según la información trasladada por la Aemet, se acerca a Baleares un episodio de tormentas en forma de turbonada, que es un aumento repentino, violento y de corta duración en la velocidad del viento, acompañado de lluvias intensas, truenos y tormentas eléctricas. La previsión apunta a que el fenómeno entraría sobre las 21 horas por Ibiza, se desplazaría después hacia Mallorca alrededor de las 23 horas y alcanzaría Menorca en torno a la una d ela madrugada.

El fenómeno más destacado será el viento

Las tormentas pasarían previsiblemente de forma rápida por el archipiélago, pero podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento. Emergencias subraya que, más que la lluvia, el fenómeno más destacado de este episodio será el viento, con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora. Ibiza sería, previsiblemente, la isla más afectada.

La Aemet no descarta que las rachas puedan alcanzar puntualmente los 100 kilómetros por hora, aunque no prevé que superen esa cifra. El Govern advierte de que el viento es el fenómeno que puede provocar más afectaciones e incidentes y, por tanto, el que requiere una mayor prevención.

En cuanto a las lluvias, no se prevé que las precipitaciones superen, en los casos más extremos, los 40 litros por metro cuadrado. Las tormentas también podrían ir acompañadas de aparato eléctrico y, en algunos puntos, dejar granizadas, en principio de carácter leve.

Aún así, la Aemet ha advertido de que, por la propia naturaleza de este tipo de fenómeno, los modelos predictivos no pueden asegurar con total certeza que las tormentas acaben afectando a Baleares, ya que podrían descargar en el mar.

La Dirección General de Emergencias e Interior realiza un seguimiento continuo de la situación. De forma preventiva, se han reforzado los centros de Emergencias en Ibiza y Menorca. Además, los municipios de Palma, Ibiza, Maó y Artà han activado sus planes de emergencia municipal.

Refuerzos en Bomberos e Ibanat

El Ibanat ha reforzado con 25 efectivos más las brigadas en todas las islas y también se han reforzado los cinco cuerpos de bomberos de Baleares: Palma, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Hasta el momento, el episodio ha dejado nueve incidentes en las Illes Balears, ninguno de ellos de gravedad. La mayoría ya se han dado por finalizados y permanecen cuatro abiertos, todos relacionados con caídas de árboles.

Emergencias recomienda a la población mantener la precaución, especialmente en el mar, evitar desplazamientos innecesarios por carretera y consultar los canales oficiales de información. Ante cualquier emergencia, se debe llamar al 112.