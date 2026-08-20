¿Quieres ser miembro de la Policía Local en Santa Eulària? Estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado la convocatoria de un proceso selectivo para cubrir 12 plazas vacantes de Policía Local como personal funcionario de carrera mediante el sistema de oposición por turno libre. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre y un 25% de las plazas se reservarán para ser cubiertas por mujeres.

Para participar en el proceso selectivo será necesario cumplir los requisitos establecidos en las bases, entre ellos disponer de nacionalidad española, tener 18 años cumplidos, estar en posesión del título de Bachillerato o equivalente, contar con los permisos de conducción A2 y B en vigor y acreditar el nivel B2 de catalán.

El proceso constará de una prueba de aptitud física, dos ejercicios tipo test de conocimientos y una prueba psicotécnica y de personalidad. Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

Santa Eulària abre la mayor convocatoria de plazas de Policía Local / Ayuntamiento de Santa Eulària

La convocatoria oficial, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), recoge toda la información relativa a los requisitos de participación, la documentación que debe presentarse, el desarrollo del proceso selectivo y el temario de la oposición.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Al finalizar el plazo de inscripción se publicará una lista provisional de admitidos y excluidos. A continuación se abrirá un periodo de siete días hábiles para que las personas excluidas puedan subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión y, posteriormente, se publicará la lista definitiva de admitidos.

La adjudicación de las 12 plazas se realizará siguiendo el orden de puntuación obtenido y los criterios de desempate establecidos en las bases de la convocatoria.

Una vez que la persona aspirante haya superado el proceso selectivo y acreditado el cumplimiento de los requisitos, comenzará su periodo de prácticas. Esta etapa incluye la superación del curso de capacitación y una fase de prácticas en el municipio relacionada con las funciones propias de la categoría de las plazas convocadas.