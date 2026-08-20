Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donativos macrofiesta egipciaApagones en IbizaLimpieza de torrentesInundaciones en Ibiza
instagramlinkedin

Convocatoria

¿Quieres ser miembro de la Policía Local en Santa Eulària? Estos son los requisitos

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 11 de septiembre de forma telemática

Una agente de la Policía Local de Santa Eulària.

Una agente de la Policía Local de Santa Eulària. / A.S.E.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado la convocatoria de un proceso selectivo para cubrir 12 plazas vacantes de Policía Local como personal funcionario de carrera mediante el sistema de oposición por turno libre. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre y un 25% de las plazas se reservarán para ser cubiertas por mujeres.

Para participar en el proceso selectivo será necesario cumplir los requisitos establecidos en las bases, entre ellos disponer de nacionalidad española, tener 18 años cumplidos, estar en posesión del título de Bachillerato o equivalente, contar con los permisos de conducción A2 y B en vigor y acreditar el nivel B2 de catalán.

El proceso constará de una prueba de aptitud física, dos ejercicios tipo test de conocimientos y una prueba psicotécnica y de personalidad. Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

Santa Eulària abre la mayor convocatoria de plazas de Policía Local

Santa Eulària abre la mayor convocatoria de plazas de Policía Local / Ayuntamiento de Santa Eulària

La convocatoria oficial, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), recoge toda la información relativa a los requisitos de participación, la documentación que debe presentarse, el desarrollo del proceso selectivo y el temario de la oposición.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Al finalizar el plazo de inscripción se publicará una lista provisional de admitidos y excluidos. A continuación se abrirá un periodo de siete días hábiles para que las personas excluidas puedan subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión y, posteriormente, se publicará la lista definitiva de admitidos.

La adjudicación de las 12 plazas se realizará siguiendo el orden de puntuación obtenido y los criterios de desempate establecidos en las bases de la convocatoria.

Noticias relacionadas y más

Una vez que la persona aspirante haya superado el proceso selectivo y acreditado el cumplimiento de los requisitos, comenzará su periodo de prácticas. Esta etapa incluye la superación del curso de capacitación y una fase de prácticas en el municipio relacionada con las funciones propias de la categoría de las plazas convocadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
  2. Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep
  3. Multan con sólo 300 euros a un propietario por cambiar la cerradura para echar a su inquilino en Ibiza
  4. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  5. El lago de la fiesta egipcia se llenó de agua cuando la normativa de Sant Antoni pide «evitar llenar piscinas» durante la prealerta por sequía
  6. La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
  7. Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua
  8. La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta

Santa Eulària reserva a mujeres un 25% de las 12 nuevas plazas de Policía Local

Santa Eulària reserva a mujeres un 25% de las 12 nuevas plazas de Policía Local

Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en una rotonda de Ibiza

Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en una rotonda de Ibiza

El auténtico motivo de la fiesta faraónica que transformó sa Pedrera de Can Coix en un escenario egipcio

El auténtico motivo de la fiesta faraónica que transformó sa Pedrera de Can Coix en un escenario egipcio

Cáritas recibe la donación de la organización de la fiesta egipcia en sa Pedrera

Cáritas recibe la donación de la organización de la fiesta egipcia en sa Pedrera

Vídeo: accidente de tráfico en Ibiza

La aparición inesperada de Robbie Williams en una discoteca de Ibiza

José Luis Benítez, nombrado Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III de Inglaterra por ayudar a los turistas británicos en Ibiza

José Luis Benítez, nombrado Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III de Inglaterra por ayudar a los turistas británicos en Ibiza

Limitación de coches en Ibiza: el Consell contabiliza 20.500 menos de mayo a julio

Limitación de coches en Ibiza: el Consell contabiliza 20.500 menos de mayo a julio
Tracking Pixel Contents