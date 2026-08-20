Luz verde a la construcción de 48 viviendas públicas en Can Cantó: las obras empezarán este año

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha adjudicado por cerca de 9,8 millones de euros las obras de construcción de una nueva promoción de 48 viviendas de protección pública en Can Cantó, en Ibiza, cuya ejecución está previsto que comience este año. El proyecto se desarrollará en un solar de 3.186 m² cedido por el Ayuntamiento de Ibiza en la calle des Cubells, 17.

La promoción contará con 48 viviendas, cuatro de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Se prevén 24 viviendas de un dormitorio, 18 de dos dormitorios y seis de tres dormitorios, además de 48 plazas de aparcamiento subterráneo.

El contrato de ejecución de las obras se ha adjudicado a Hermanos Parrot, SA, por cerca de 9,8 millones de euros, impuestos excluidos, y establece un plazo de ejecución de 19 meses. La actuación está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Feder 2021-2027 de las Illes Balears.

Diseño de la promoción de viviendas públicas prevista en Can Cantó / CAIB

La adjudicación de Can Cantó forma parte de un conjunto de tres nuevas promociones de vivienda pública impulsadas por el Ibavi que incluye también 24 viviendas en Peguera, en el municipio de Calvià, y 10 en Sencelles. La ejecución de las tres actuaciones está previsto que se inicie este año y las adjudicaciones suman un importe global de cerca de 17 millones de euros.

Estas promociones forman parte del plan de choque del Govern balear para facilitar el acceso a una vivienda asequible a ciudadanos residentes en las Illes Balears y se enmarcan también en el plan de inversiones "Illes en Transformació" impulsado por el Govern.

En el conjunto de las Illes Balears, el Govern impulsa más de 1.500 viviendas públicas en nuevas promociones del Ibavi, una cifra que, según señala el Ejecutivo, aumenta a medida que avanzan nuevos proyectos. Las viviendas están destinadas a ciudadanos residentes en las islas con una residencia mínima de cinco años en esta comunidad y con preferencia para los residentes en el municipio. La promoción pública constituye uno de los ejes del plan de choque del Govern.

Las tres promociones adjudicadas, al igual que la mayoría de los proyectos de vivienda pública del Ibavi, se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos mediante su declaración como inversiones de interés autonómico, lo que permite una tramitación abreviada.