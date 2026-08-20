Comunicación en Ibiza: la torre de telecomunicaciones de Santa Agnès supera el escollo ambiental

El proyecto para dotar a Santa Agnès de Corona de un nuevo centro de telecomunicaciones ha superado uno de los principales obstáculos que arrastra desde hace años. La dirección general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para la instalación prevista en Puig d'en Coca, lo que permitirá a IB Digital avanzar ahora en la redacción del proyecto constructivo. El objetivo del Govern es que las obras puedan comenzar durante el primer trimestre de 2027.

El nuevo pronunciamiento ambiental supone un cambio sustancial respecto a la situación en la que se encontraba la infraestructura hace menos de dos años. La anterior tramitación ambiental acabó archivada en noviembre de 2024 porque la Administración consideró que no disponía de elementos suficientes para determinar los posibles efectos adversos del proyecto. Entre otras cuestiones, se reclamaban más alternativas de ubicación, un análisis más completo de la afección paisajística y forestal y mayor información sobre el camino de acceso y el suministro eléctrico.

La solución que ahora ha recibido el visto bueno reduce precisamente algunas de las afecciones señaladas entonces. La superficie afectada pasa de unos 3.100 a 2.260 metros cuadrados, cerca de 840 menos, y se descarta la apertura de un nuevo vial dentro de la masa forestal. La instalación se desplazará además hacia el límite exterior del bosque para reducir su fragmentación.

Los cambios van en la línea de algunos de los reparos formulados durante la anterior evaluación. En 2024, los técnicos del Consell d'Eivissa advirtieron de que el proyecto inicial no había valorado suficientemente el impacto del nuevo camino, el tendido eléctrico y la afección sobre una zona forestal madura. También reclamaron alternativas con menor impacto paisajístico y, si era posible, emplazadas en terrenos agrícolas o en sus márgenes.

Una torre de 30 metros

La futura infraestructura mantendrá, sin embargo, una torre de unos 30 metros de altura. El Govern sostiene que esta dimensión viene determinada por los estudios radioeléctricos y por las características de la zona y que permite garantizar la cobertura necesaria.

La altura ya había sido objeto de observaciones durante la primera tramitación. El informe territorial del Consell incorporado al expediente de 2024 señalaba el inevitable impacto visual de una torre de esas dimensiones y pedía justificar por qué no podía reducirse su altura. El documento indicaba que las simulaciones realizadas entonces ofrecían cobertura completa en tres de las cuatro ubicaciones estudiadas con una altura de 20 metros.

El Govern considera ahora que el proyecto revisado consigue mantener las prestaciones previstas reduciendo al mismo tiempo la afección sobre el entorno. El informe favorable establece además medidas de compensación por la vegetación afectada, prevención de incendios y vigilancia ambiental durante las distintas fases de ejecución.

«El proyecto que tenemos hoy es mejor ambientalmente que el que teníamos al principio: afectamos menos superficie, evitamos abrir un camino nuevo y mantenemos la cobertura que necesitamos», señala el director general de IB Digital, Miquel Cardona.

Una reivindicación que se remonta años atrás

La construcción del centro de Puig d'en Coca pretende resolver los problemas de cobertura que sufren desde hace años los vecinos de Santa Agnès y su entorno. Diario de Ibiza ya ha informado en distintas ocasiones de las quejas de los residentes, especialmente por las dificultades para disponer de comunicaciones fiables en situaciones de emergencia. En diciembre de 2024, los vecinos alertaban de que la cobertura aparecía y desaparecía y reclamaban una solución estable.

El proyecto, de hecho, se remonta mucho más atrás. Ya a finales de 2019 se formalizó la cesión de terrenos y servidumbres para construir un centro de telecomunicaciones en Puig d'en Coca. La Administración autonómica reconocía entonces las carencias existentes tanto en servicios públicos como privados de telecomunicaciones en Santa Agnès.

Emergencias, TDT y telefonía móvil

La instalación concentrará en un único emplazamiento varios servicios. Permitirá reforzar TetraIB, la red de radiocomunicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencias; integrar la red de sensores IoTIB y mejorar la cobertura de Televisión Digital Terrestre.

También se reservará espacio para que los operadores privados puedan instalar sus propios equipos. De este modo, el Govern confía en que la torre pueda contribuir a mejorar la deficiente cobertura de telefonía móvil que afecta a parte del Pla de Corona, aunque la instalación efectiva de estos servicios dependerá posteriormente de las compañías.

Cardona admite que el informe ambiental no supone todavía el final del largo proceso. "Aún no podemos decir que la torre esté construida", señala el director general, que recuerda que quedan por delante la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras.

"Los vecinos de Santa Agnès llevan muchos años esperando esta infraestructura", añade. Si se cumple el calendario con el que trabaja actualmente IB Digital, la construcción podría arrancar en los primeros meses del próximo año, más de siete años después de que comenzaran formalmente las gestiones para levantar el centro de telecomunicaciones de Puig d'en Coca.