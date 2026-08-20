Cáritas San Antonio no ha recibido todavía la donación de la fiesta egipcia de sa Pedrera

Cáritas Sant Antoni continúa a la espera de recibir los 40.000 euros que el Ayuntamiento de Sant Antoni aseguró que les donarían los organizadores de la fiesta privada de sa Pedrera, Van Wyck & Van Wyck. A fecha de este miércoles, 19 de agosto, la entidad no ha recibido todavía la aportación, según confirma su director, Antonio Mohedas.

Los organizadores de la fiesta habían previsto donar 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y otros 10.000 euros al Motoclub Formentera i Eivissa, según informó a este diario el Ayuntamiento, que subrayó "el marcado carácter solidario" de la fiesta. Sin embargo, desde Cáritas explican que el contacto previo que mantuvieron con la organización fue "mucho más genérico y que en ningún momento les indicaron que la donación estuviera vinculada a una fiesta". "De la organización me llamaron para decirme que una empresa iba a hacer un trabajo en Sant Antoni y que querían hacer un donativo", explica Mohedas y agrega: "Nadie nos dijo que era una fiesta. Nosotros nos enteramos de lo de la fiesta por la prensa [Diario de Ibiza]".

Desde aquel primer contacto, la entidad invitó a los responsables a conocer personalmente su labor y los distintos programas que desarrolla en el municipio para que supieran "en qué podríamos invertir la donación", explica Mohedas. Pero los organizadores jamás se desplazaron a Cáritas.

La última conversación entre Cáritas Sant Antoni y la organización tuvo lugar la pasada semana. Desde entonces, no se han producido nuevos contactos. "Hasta el día de hoy no tenemos nada. Oficialmente, nos dijeron se querían donar ese monto y que se debía ver el tema tributario para transferir desde otro país", afirma Mohedas.

Cáritas considera que todavía puede materializarse

Por otro lado, Gustavo Gómez, coordinador de Caritas Ibiza, explica que este tipo de donaciones "pueden seguir procedimientos diferentes dependiendo de la empresa o entidad que las realiza". "Cuando nos hacen un ofrecimiento de este tipo, es la persona o entidad que lo realiza la que posteriormente nos hace llegar el ingreso", señala.

En algunos casos, añade, "la donación queda recogida previamente en algún documento o se realiza una entrega pública". En otros, los donantes prefieren mantener la aportación en el ámbito privado. "A veces se hace algún tipo de documento dejándolo por escrito o quieren hacer una entrega oficial para subir a redes la donación. Otras veces no quieren ningún tipo de publicidad y, obviamente, se respeta", explica Gómez.

En este caso, durante las conversaciones previas también se realizaron consultas relacionadas con el tratamiento tributario de la donación, al tratarse de una aportación procedente de Estados Unidos. Por ello, Gómez considera que todavía puede tratarse de una cuestión de trámites y confía en que próximamente se produzca un nuevo contacto. "Entiendo que en no muchos días tendrían que ponerse en contacto los organizadores con la Cáritas parroquial de Sant Antoni o directamente hacerles la transferencia", señala.

Por el momento, Cáritas Sant Antoni no prevé insistir a la organización para reclamar el ingreso, aunque Mohedas no descarta volver a contactar con la persona que inicialmente habló con ellos para conocer cuándo tienen previsto acercarse a la entidad. Como resume Gómez, por ahora toca esperar: "Habrá que estar atentos".