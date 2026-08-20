Sucesos
Un autobús bloquea la rotonda de sa Blanca Dona en Ibiza
Un autobús averiado en la rotonda de sa Blanca Dona provoca cortes de circulación hacia Sant Antoni, generando desvíos provisionales.
Los conductores que la tarde de este jueves a última hora de la tarde han tenido que pasar por la rotonda elevada de sa Blanca Dona se han visto afectados por un incidente. Según han explicado testigos presenciales, un autobús se ha quedado parado, bloqueando la salida hacia Sant Antoni, a escasos metros del Recinto Ferial.
En concreto, el vehículo se ha quedado paralizado en el carril que sube a la rotonda, una vía que, ya de normal, registra fuertes retenciones, especialmente en verano, con el incremento de vehículos. A pesar de esto, testigos presenciales detallan que no se han producido grandes atascos: "Los vehículos que iban en dirección a Sant Antoni iban a dar la vuelta a la rotonda de sa Real".
Un vehículo de asistencia en carretera de Grúas Ibiza se ha encargado de retirar el autobús bloqueado "en contra dirección", una operación para la que han contado con la ayuda de Xarxa Viària del Consell de Ibiza.
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