Sucesos
Alerta de madrugada por un incendio forestal en Santa Eulària
Los Bomberos de Ibiza han controlado el fuego, que afectó a una pequeña superficie de pinar y matorral
Un incendio forestal declarado este jueves por la madrugada en Santa Eulària ha afectado aproximadamente a 0,16 hectáreas de pinar y matorral, según ha informado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear a través de su perfil en la red social X.
Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza han informado a Diario de Ibiza de que recibieron la alerta alrededor de las 4.15 horas de la madrugada por un incendio forestal en la zona de Camí des Rafal, en el término municipal de Santa Eulària.
La conselleria ha indicado que el fuego, identificado como #IFCamiDesRafal, quedó controlado a las 6.32 horas y extinguido casi dos horas más tarde, a las 8:20 horas. El incendio se clasificó con gravedad potencial 0.
En la intervención han trabajado efectivos de emergencia desplazados hasta la zona para controlar las llamas durante la madrugada. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del incendio.
Por otra parte, también a las 4.15 de la madrugada, los Bomberos de Ibiza fueron alertados de la caída de una farola en Platja d'en Bossa, donde trabajaron hasta las 7 de la mañana.
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