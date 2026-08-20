Alarma por un incendio en una vivienda en Punta Pinet: los vecinos escucharon una explosión

Un incendio se ha declarado en una vivienda de un edificio en Punta Pinet, en el término municipal de Sant Josep sobre las 14.30 horas de este jueves. Dos camiones de Bomberos con seis efectivos se han desplazado hasta el lugar del siniestro, según han informado desde el Parque Insular.

Los vecinos oyeron una explosión, según han explicado a este diario testigos del suceso. El fuego se ha declarado en la planta baja de un complejo residencial muy cercano a varios hoteles. De hecho, los clientes de uno de los establecimientos más próximo han subido a la azotea del edificio, desde donde han grabado vídeos y hecho fotos.

Incendio en una vivienda en Punta Pinet / Sergio G. Cañizares

Cerca de las tres de la tarde han llegado los bomberos a la zona, donde, según se puede ver en algunos vídeos, un vecino estaba apagando las llamas con una manguera. Un trabajador de un café cercano y un chico que pasaba por la zona se han metido en el jardín de la vivienda con extintores y han evitado que las llamas se extendieran.

Una explosión

La fachada del edificio ha quedado negra, tiznada por el hollín. Según relatan algunos de los vecinos, antes de las llamas han escuchado una explosión. Algunos aventuran, a falta de confirmarlo, que las llamas se iniciaron por una bombona de un camping gas que habría explotado con el intenso calor de estos días.