Meteorología
La Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas este jueves en Ibiza y Formentera: hasta 40 litros y rachas de 100 km/h
El aviso de peligro importante estará vigente entre las 18 y las 23.59 horas, con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y rachas que pueden alcanzar los 100 km/h
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas este jueves, 20 de agosto, en Ibiza y Formentera. El aviso de peligro importante estará vigente durante la tarde y la noche, entre las 18 y las 23.59 horas, y afecta al conjunto de las Pitiusas.
Según la previsión de la Aemet, el aviso naranja por lluvias contempla una precipitación acumulada de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. En la misma franja horaria, de 18. a 23.59 horas, también estará activo el aviso naranja por tormentas. Aemet advierte de que habrá que prestar especial atención a las rachas de viento asociadas, que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.
La jornada de este jueves estará marcada además por el calor. Aemet mantiene un aviso amarillo por temperaturas máximas entre las 12. y las 18.59 horas, con valores que pueden alcanzar los 38 grados en Ibiza y Formentera. En este caso, el aviso es de peligro bajo, aunque la probabilidad supera el 70%.
El litoral pitiuso también estará en aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 11 horas de este jueves hasta las 7.59 horas del viernes. La previsión apunta a viento del suroeste de 40 a 50 kilómetros por hora, fuerza 6, y rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.
El viernes continúa el mal tiempo
Para el viernes 21 de agosto, la Aemet mantiene la inestabilidad en Ibiza y Formentera. La agencia activa un aviso amarillo por lluvias entre las 10 y las 17.59 horas, con una precipitación acumulada prevista de 20 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad de entre el 40% y el 70%. El aviso por fenómenos costeros continuará durante la madrugada del viernes, hasta las 7.59 horas, con viento del suroeste de 40 a 50 kilómetros por hora, fuerza 6, y rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.
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