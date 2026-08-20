Abel Matutes Prats y Dabiz Muñoz, nuevos embajadores de Ibiza Luxury Destination

Ibiza Luxury Destination (ILD), el club de producto de Fomento del Turismo de Ibiza y Formentera, ha incorporado a Abel Matutes Prats y Dabiz Muñoz como nuevos embajadores de la isla. Los nombramientos se anunciaron durante la 16ª Gala Anual de la entidad, celebrada anoche en Bless Ibiza The Site.

Abel Matutes Prats es presidente de Palladium Hotel Group y vicepresidente del Grupo de Empresas Matutes. La organización destacó su trayectoria empresarial y su compromiso con la transformación turística de Ibiza. Dabiz Muñoz, por su parte, es el chef al frente de DiverXO, distinguido con tres estrellas Michelin, y suma en la isla su nuevo proyecto, StreetXO Ibiza.

La incorporación de los dos embajadores fue uno de los momentos centrales de un encuentro al que asistieron la gran mayoría de los socios del club, representantes institucionales, medios de comunicación y personalidades vinculadas al sector del lujo y la hostelería de la isla. También participaron embajadores de años anteriores, entre ellos Carlos Martorell, José Lamuño y Fiona Ferrer.

Nuevos socios

La gala sirvió asimismo para presentar a seis nuevos socios de Ibiza Luxury Destination: BLESS Ibiza The Site, Boating Ibiza, Island Casiono Events, Nômade Temple Ibiza, NH Collection Ibiza e Ibiza Galery. Con estas incorporaciones, el club dio la bienvenida oficial a sus nuevos miembros y embajadores durante el acto.

La presidenta de Ibiza Luxury Destination, Nuria Moreno, hizo balance del recorrido de la entidad, que celebró más de una década y media de trabajo conjunto. Durante su intervención recordó los planteamientos con los que se puso en marcha el proyecto. «Cuando comenzamos este proyecto teníamos muy claro que Ibiza no necesitaba parecerse a ningún otro destino, porque su mayor valor está en ser Ibiza», señaló.

Moreno también se refirió al lema «El lujo es estar en Ibiza», que vinculó con la filosofía del club. En su discurso situó el valor de la isla en su luz, el mar, la gastronomía, la cultura, los paisajes, las tradiciones y las personas, elementos que, según explicó, forman parte de la identidad que la entidad quiere preservar.

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La presidenta agradeció a BLESS Ibiza The Site que acogiera esta edición de la gala y a Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y Formentera el respaldo mantenido durante los 16 años del proyecto. El encuentro se planteó como una conmemoración de ese recorrido y como la presentación formal de las nuevas incorporaciones al club. Moreno cerró su intervención defendiendo el trabajo conjunto y el cuidado de lo que tiene la isla como base para mantener su posición frente a otros destinos.