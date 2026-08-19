Ibiza, cada vez más imposible: la vivienda en la costa ya exige hasta el 86% de la renta

La vivienda en Ibiza y Formentera mantiene su escalada de precios y vuelve a situarse entre los mercados costeros más tensionados del país. El informe 'Vivienda en Costa 2026', elaborado por Tinsa by Accumin, sitúa el precio medio de la vivienda en Ibiza y Formentera en 6.040 euros por metro cuadrado y eleva hasta los 8.000 euros el valor medio de la segunda residencia en las Pitiusas

El dato más llamativo aparece en Formentera, donde el valor medio de la vivienda se sitúa en 9.814 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026. La isla registra además un incremento interanual del 14,5% y un esfuerzo de compra del 116% de la renta disponible del hogar medio, el más elevado entre los municipios pitiusos incluidos en el informe.

En Ibiza, el precio también se mantiene en niveles muy altos. Santa Eulària alcanza los 6.724 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 19,5%; Sant Josep se sitúa en 6.337 euros, con un aumento del 8,3%; Sant Antoni llega a 5.635 euros, tras un incremento del 18,9%; y el municipio de Ibiza registra 5.435 euros por metro cuadrado, un 9,1% más que un año antes.

El informe refleja que todos los municipios de Ibiza y Formentera analizados presentan niveles de esfuerzo de compra muy elevados. Además del 116% de Formentera, Santa Eulària alcanza el 86%, Sant Josep el 83%, Sant Antoni el 79% y Eivissa el 73%. En el conjunto de los municipios costeros de Baleares, el esfuerzo de compra se sitúa en el 59%, frente al 52% de Palma y el 54% de la provincia.

Tinsa advierte de que el acceso a la vivienda se encuentra en niveles críticos para la población local en todo el archipiélago balear. En el caso de las islas, todos los municipios se consideran costeros salvo la capital, Palma, lo que permite medir de forma específica la presión del mercado litoral.

Formentera, el precio más alto

Formentera aparece como el municipio pitiuso con el valor más elevado. Sus 9.814 euros por metro cuadrado superan ampliamente los datos registrados en Ibiza y duplican con creces el precio medio de los municipios costeros de Baleares, que se sitúa en 4.060 euros por metro cuadrado.

El informe también recoge que Formentera ha registrado 66 compraventas acumuladas en 2025, con un aumento del 83,3% respecto al año anterior. En cambio, no figuran datos de visados de obra nueva para la isla en la tabla municipal incluida en el documento.

En Ibiza, el mayor volumen de compraventas se localiza en Vila, con 604 operaciones en 2025, un 15,9% más que el año anterior. Le sigue Santa Eulària, con 504 compraventas y un incremento del 10,8%; Sant Josep, con 349 operaciones y una ligera caída del 0,6%; y Sant Antoni, con 304 compraventas, un 20,2% más.

Más obra nueva en Sant Antoni y Santa Eulària

La actividad promotora presenta diferencias importantes entre municipios. Sant Antoni registra 237 visados de obra nueva en 2025, un 12,3% más que el año anterior, mientras que Santa Eulària suma 251 visados, aunque con una caída del 21,8%. En Ibiza se contabilizan 45 visados, con un incremento del 80%, y en Sant Josep 32, un 6,7% más.

En el conjunto de los municipios costeros de Baleares se contabilizaron 10.331 compraventas en 2025, un 1,5% menos que el año anterior, y 1.179 visados, un 12,6% más. El informe señala que el mercado balear, excluyendo Palma, concentra el 67% de las compraventas de la provincia y el 33% de los visados.

Tinsa apunta que las compraventas en los municipios costeros de Baleares han registrado una “moderada contracción”, aunque los volúmenes siguen siendo robustos. La actividad promotora, por su parte, aumenta, pero sin llegar a marcar una tendencia alcista clara y con dificultades para abastecer la demanda.

La vivienda vacacional, por encima del mercado medio

El informe subraya el peso de la segunda residencia en el litoral balear. En Ibiza y Formentera, el precio medio de la vivienda vacacional se sitúa en 8.000 euros por metro cuadrado, por encima de los 7.800 euros de Mallorca y de los 5.000 euros de Menorca.

En el conjunto de Baleares, la segunda residencia alcanza los 7.400 euros por metro cuadrado, frente a los 4.058 euros del valor medio de la vivienda en los municipios costeros y los 3.741 euros de la provincia completa.

El perfil de la demanda en Baleares es mayoritariamente internacional, según el informe. Las compraventas de vivienda vacacional por parte de extranjeros se sitúan entre el 40% y el 70% y se han mantenido. Las principales procedencias son Alemania, Reino Unido, Francia, países nórdicos, Holanda e Italia. La demanda nacional procede principalmente de Madrid, Barcelona, País Vasco y Valencia.

Precios cerca de tocar techo

El informe también detecta signos de agotamiento en algunos mercados. Aunque en el 77% de las zonas analizadas se considera que los precios de la segunda residencia aún tienen recorrido al alza, en el 23% restante se observan indicios de ralentización y ubicaciones que estarían alcanzando los valores máximos para el perfil de demanda actual.

Entre esas zonas donde el precio de la vivienda vacacional podría estar tocando techo aparecen Mallorca, Ibiza y Formentera, junto a otros mercados como Barcelona, Tarragona, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz, Gran Canaria, Lugo o Asturias.