Dos perros de la Unidad Canina de Rescate de Madrid se unen en Ibiza a la búsqueda de Antonio Escandell

Dos perros de la Unidad Canina de Rescate provenientes de Madrid se han sumado a la búsqueda de Antonio Escandell Torres, vecino de Sant Joan de 85 años que padece alzhéimer y que lleva ya 20 días desaparecido, sin que se hayan encontrado indicios sobre su paradero. Escandell salió a dar uno de sus habituales paseos el pasado 31 de julio y no regresó. Según la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil, a cargo de la búsqueda, a partir de este miércoles el operativo continúa de forma telemática.

Desde OPC confirman que la búsqueda hasta el momento no ha arrojado indicios sobre el paradero de Escandell, aunque durante estas casi tres semanas de trabajo, "se ha acotado mucho el terreno". La Guardia Civil también especifica que la búsqueda no cesa con la retirada del Puesto de Mando Avanzado y que se continuará trabajando para tratar de localizar al desaparecido.

Voluntarios realizan labores de búsqueda en los bosques de Sant Joan, el pasado 7 de agosto / Toni Escobar / Toni Escobar

Amplio operativo de búsqueda

En el dispositivo han participado durante estos días efectivos de la Guardia Civil, los bomberos de Ibiza, la Policía Local, Protección Civil, voluntarios e integrantes de la Federación Balear de Caza, que han recorrido numerosos caminos y zonas rurales alrededor de Sant Joan.

A los dos canes procedentes de Madrid se suma un tercer perro de Baleares, además de los perros que ayudan a los cazadores en los rastreos. Las labores sobre el terreno comienzan a primera hora de la mañana con el objetivo de aprovechar las temperaturas más suaves y evitar, en la medida de lo posible, las horas centrales del día.

Durante los primeros días del dispositivo, la Policía Local también hizo uso de un dron para sobrevolar parte del entorno e intentar localizar desde el aire algún indicio que pudiera conducir hasta Escandell.

Protección Civil y la Federación Balear de Caza participan en la búsqueda de Escandell. / Toni Escobar / Toni Escobar

"Hemos rastreado una zona inmensa"

Toni ‘Taronges’, como se conoce cariñosamente a Escandell en la localidad, acostumbraba a realizar paseos por los caminos y terrenos próximos a su vivienda y también por la carretera que conduce hacia Benirràs. Este conocimiento de la zona y sus habituales caminatas han obligado a ampliar progresivamente el radio de búsqueda.

El sargento del Parque de Bomberos de Ibiza, José Miguel Tur, ha confirmado a este rotativo que el área colindante a la vivienda familiar ha sido revisada ya en varias ocasiones durante las últimas semanas. "Hemos rastreado una zona inmensa", apuntó Tur.

El sargento explica que algunos de los voluntarios que participan en las labores han llegado incluso hasta la costa siguiendo distintos recorridos que podría haber tomado Escandell durante uno de sus paseos.

La ausencia de pistas después de tantos días complica las tareas de los equipos, que han tenido que revisar áreas cada vez más extensas sin que hasta el momento haya aparecido ningún rastro que permita reconstruir el recorrido que realizó Escandell aquella tarde.

El calor dificulta las labores

A la amplitud del terreno se suma en los últimos días la ola de calor extremo que azota las Pitiusas y que dificulta enormemente el trabajo de los efectivos y voluntarios. Preguntado por estas complicadas condiciones, el sargento de los bomberos resume con resignación la situación: "Es lo que hay".

Cartel de búsqueda de Antonio Escandell, en la puerta de un establecimiento en San Lorenzo / Jerónimo Marín Palacios

Un vecino muy querido en Sant Joan

Escandell es una persona conocida y querida en el municipio. Durante años ejerció como conductor de autobús en las líneas que unen Santa Eulària con Cala de Sant Vicent y Portinatx, una profesión que le permitió mantener un estrecho contacto con numerosos vecinos de la zona.

También ayudó a fundar la Colla de Labritja, vinculándose estrechamente a la vida cultural y social del municipio. Ambas facetas contribuyeron a convertir a Escandell en una figura conocida entre los vecinos de Sant Joan, que continúan pendientes de cualquier novedad después de veinte días de búsqueda sin pistas sobre su paradero.