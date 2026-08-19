"Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel": Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza

El debate sobre el modelo turístico de Ibiza ha vuelto a encender a los lectores de Diario de Ibiza. La pregunta lanzada en Facebook, a raíz de la información sobre la pérdida de peso de la clase media en Portinatx, ha recibido una respuesta mayoritariamente contundente: para buena parte de los participantes, el turismo familiar no está desapareciendo, sino que ya ha desaparecido o ha sido expulsado por los precios, la reconversión de la planta hotelera y la apuesta por un modelo más vinculado al lujo y al ocio nocturno.

La información que dio pie al debate describía un Portinatx semivacío una mañana de agosto, con bares y restaurantes tradicionales con menos capacidad para atraer clientes, mientras los hoteles de cinco estrellas mantienen una elevada ocupación. En ese contexto, comerciantes y empresarios de la zona norte advertían de la "destrucción de la oferta destinada a la clase media" y de la llegada de propuestas dirigidas a visitantes de alto poder adquisitivo.

Ese diagnóstico ha encontrado eco entre muchos lectores. Mónica Marí resume la sensación de pérdida con una enumeración de zonas que, a su juicio, han seguido el mismo camino: "Cala Llonga, Sant Miquel, Portinatx, Platja d’en Bossa... y seguimos luxificando y dejando atrás familias que llevaban décadas visitándonos. En el futuro, todos lo lamentaremos".

Bayonetti Lnaa habla desde la experiencia personal: "De eso ya hace años que pasó. Dejé de ir con mi familia hace más de 20 años. Ahora vamos unos días en Semana Santa para visitar y recordar viejos tiempos y listo". En la misma línea, Dani Merino responde con una pregunta cargada de cinismo: "Hace años de esto, ¿turismo familiar en Ibiza?". José Torres Serra recurre a una imagen local para describir la desaparición: "Se extingue al mismo ritmo que las lagartijas".

"No ha desaparecido, se lo han cargado"

Entre las respuestas más repetidas aparece la idea de que la desaparición del turismo familiar no es un fenómeno natural, sino la consecuencia de decisiones acumuladas. San Drix lo expresa así: "Los veranos de 2020 y 2021 tuvimos principalmente turismo nacional y familiar y la isla funcionó perfectamente. Así que sí: quizá el turismo familiar no está desapareciendo solo, quizá lo estamos expulsando con el modelo turístico que hemos elegido".

Un turista sale de un pequeño comercio de Portinatx después de comprar un flotador de playa / J.A. Riera

Lorena Martínez va más allá y rechaza incluso el verbo desaparecer: "No ha desaparecido, se lo han cargado deliberadamente año tras año, solo quedamos las familias de la isla y los que por suerte tenemos apartamento hace años. Imposible venir a un hotel en familia".

También Marilina Serra Cardona considera que no se trata de una percepción, sino de una evidencia: "No es cuestión de creerlo o no, es cuestión de ver la cruda realidad que tenemos, quedan muy pocos hoteles familiares, cada vez menos, y los pocos que quedan están en peligro de extinción, como las sargantanes. Vamos a la deriva y nadie quiere verlo".

La misma idea aparece en comentarios más breves, pero igualmente rotundos. Davicillo Verdesoto escribe: "Ibiza y familiar (antónimos)". Vicente Bonet Fernández apunta: "Evidentemente. Y hace muchos años ya". Andrés Recio sentencia: "Ni están ni se las espera, Ibiza es luxury".

El precio, la gran barrera

El coste de venir a Ibiza con niños aparece como uno de los grandes argumentos de los lectores. En la noticia original, Marga Guirao, propietaria del supermercado Suma de Portinatx, advertía de que la clase media "ya no puede venir" porque la isla es "demasiado cara". También explicaba que las habitaciones para trabajadores pueden costar 1.000 euros al mes y que una noche en hoteles o apartahoteles modestos de Portinatx supera los 300 euros por persona en agosto.

Esa sensación se repite en los comentarios. Josefa Marí considera que las familias "no se pueden permitir los precios actuales" y que por eso "veranean en sitios más baratos". Nuria Ayucar Berruete, que asegura haber visitado la isla con su familia, escribe: "La isla preciosa, pero los precios en general de todo me ha parecido un escándalo. No me quiero ni imaginar los que vivís allí".

Juanan Domínguez introduce una reflexión más amplia sobre la evolución del coste de las vacaciones: "Es sencillo de explicar. Tan sólo hay que ver el precio al que tenía que enfrentarse una familia con dos o tres hijos, hace 20 años, para pasar una semana en Ibiza, y el que enfrentan hoy". A partir de ahí, cuestiona también el concepto de "turismo de calidad": "Cada vez tengo menos claro qué se pretende definir con eso. ¿Calidad para los hoteleros?, ¿para la isla?, ¿para los residentes?".

Imágenes de la temporada en Portinatx / J.A.Riera

Juan V Cardona vincula directamente la desaparición del turismo familiar con la expulsión de la clase media: "Claro. Porque la clase media está en extinción. Y encima, se persiguen las casas de alquiler, que es lo que cogían las familias. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel. Quedan las familias ricas, de villa, piscina y privado".

Hoteles sin niños y ocio nocturno

Otra de las críticas más repetidas apunta a los hoteles only adults. La noticia sobre Portinatx ya recogía la advertencia de Marga Guirao, que asociaba estas políticas hoteleras con la pérdida de familias: "Antes se vendían muchos flotadores, manguitos y otras cosas para los niños. Si los hoteles no dejan entrar a los niños, evidentemente las familias no van a venir".

Los lectores lo repiten con otras palabras. Marga Roig se pregunta: "¿Cómo van a venir familias, si la mayoría de hoteles son only adults, dónde quieren que vayan si no se aceptan niños?". José Antonio Bonet coincide: "Solo hay que ver los hoteles en que se están transformando en solo adultos y luego no quieren pisos turísticos". Paqui Roig Torres resume la misma preocupación en forma de pregunta: "¿Cuántos hoteles hay para turismo familiar, si es que queda alguno?".

El peso del ocio nocturno también aparece como una de las razones de fondo. Mirela Maximet escribe: "Turismo no es ir de discotecas, dormir borracho en las playas...". José Pérez considera que "no interesa" el familiar porque "se promociona el turista fiestero". Martín Ordóñez García, en cambio, ofrece una lectura distinta: "Si quieres algo familiar, a Ibiza no vas... el mayor reclamo de Ibiza es el ocio nocturno".

Santa Eulària como excepción

Aunque la mayoría de comentarios se inclinan por la idea de pérdida o desaparición, también hay voces que matizan el diagnóstico. Luis Rodríguez defiende que en algunas zonas aún se ve turismo familiar: "Pues id temprano en la mañana a cualquier playa de Santa Eulària y me contáis. Lleno de familias con niños y bajando de los hoteles, de otras zonas no hablo, pero de Santa Eulalia cuento lo que veo".

Christian Bejar también reivindica que este perfil de visitante sigue existiendo y merece ser cuidado: "Nosotros aún seguimos teniendo buenos precios en nuestra casa de vacaciones para poder fomentar ese turismo que tanto respeta y disfruta de la isla. Ese turismo que gasta dinero en otras partes que no son las grandes discotecas".

Julio García introduce otro matiz temporal y estacional: "Llevar a los niños a las discotecas no parece muy oportuno porque la música está muy alta, pero Ibiza es deliciosa en otoño, invierno, primavera, tiene muy buenos colegios y escuelas de fútbol".

"Vamos a morir de éxito"

El debate, sin embargo, termina yendo más allá del turismo familiar. Para muchos lectores, lo que está en juego es el futuro de la isla. Natividad Guirado lo resume con una frase contundente: "En Ibiza está desapareciendo el turismo familiar y las familias que ya no pueden vivir por la infamia de los precios. Vamos a morir de éxito. De hecho ya estamos en el hospital".

Xavier Flo Ramos considera que "está desapareciendo todo el turismo" y que "solo vienen los ricos a invertir". David López Roca también amplía el diagnóstico: "Ibiza está perdiendo todo el turismo, familiar y de fiesta. Poco a poco. Todo cambia, todo se renueva, todo lo que sube baja".

Maria Elena Buck lo expresa de forma breve: "Desaparece el turismo en general y, sobre todo, el familiar". Y Jesús Sánchez conecta directamente el debate turístico con el problema de vivienda: "Estamos desapareciendo hasta los que hemos nacido aquí… con el precio de la vivienda y la especulación que hay".