El transporte público a las playas en Ibiza ha sumado 59.505 viajeros y algunas líneas han experimentado aumentos de más del 400%

El nuevo servicio de transporte público de Ibiza ha sumado 59.505 viajeros más entre mayo y julio en las líneas que conectan con Cala Salada, Benirràs, ses Salines y el corredor de Cala d'Hort respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado el Consell de Ibiza.

El mayor crecimiento en términos absolutos se ha registrado en Cala Salada. La nueva línea P7 ha ganado 31.834 viajeros respecto a la antigua L34, lo que representa un incremento del 144,3%. Según el Consell, la nueva conexión ha permitido multiplicar la demanda de transporte público hacia una de las playas que soporta una mayor presión de vehículos durante los meses de verano.

También ha aumentado de forma destacada el uso del autobús para llegar a ses Salines. Las actuales líneas A7 y P3 han registrado 22.092 viajeros más que las antiguas L11 y L11B, con un crecimiento acumulado del 70,4%.

En el corredor oeste de Sant Josep, que conecta Sant Josep, Cala d'Hort, Cala Vedella y Cala Tarida, la reorganización del servicio ha permitido sumar 5.051 usuarios, un 73% más que entre mayo y julio del año pasado.

Un autobús recogiendo una gran cantidad de pasajeros en una playa / Consell d'Eivissa

El mayor incremento porcentual corresponde a Benirràs. La línea P6 ha ganado 528 viajeros respecto al servicio Família Benirràs de 2025, lo que supone un aumento del 443,7%.

Valoraciones del Consell

El conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha destacado que estas cifras "demuestran que, cuando se ofrecen conexiones útiles y adaptadas a la demanda real, los ciudadanos responden y eligen el autobús".

"El objetivo no es únicamente incrementar el número de viajeros, sino ofrecer una alternativa efectiva al vehículo privado para acceder a espacios que sufren una elevada presión durante el verano", ha explicado Juan. "La movilidad se gestiona regulando allí donde existe saturación y reforzando el transporte público allí donde existe demanda".

El Consell continuará analizando la evolución de cada línea para ajustar las frecuencias y los servicios a las necesidades de los usuarios. Según sostiene la institución, los resultados de los primeros tres meses completos de funcionamiento "confirman que la nueva red facilita el acceso en transporte público a las playas y contribuye a avanzar hacia una movilidad más ordenada".

Este no es el primer balance sobre el nuevo servicio de transporte público que ha hecho el Consell, pues ya se hizo uno el pasado día 4 de agosto en el que recalcaron estar "batiendo récords" de pasajeros en distintas agrupaciones de líneas y ya mencionaron los autobuses que van a las playas como uno de los grupos que más aumento ha tenido.