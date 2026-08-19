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Tráfico en Ibiza: cortado el túnel de la carretera al aeropuerto por el choque entre un coche y un tractor de limpieza de playas

Una persona ha resultado con heridas leves

Cortado el túnel de la carretera al aeropuerto por el choque entre un coche y un tractor

Cortado el túnel de la carretera al aeropuerto por el choque entre un coche y un tractor / Instagram @exponiendoibiza

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un accidente de tráfico registrado esta madrugada en el túnel de la carretera del aeropuerto de Ibiza, en la EI-800, mantiene cortada la circulación a primera hora de este martes, según ha informado la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 3 de la EI-800 y ha consistido en una colisión por alcance entre un tractor de limpieza de playas y un coche. Como consecuencia del choque, una persona ha resultado herida leve y otras dos han salido ilesas, según los datos facilitados por la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil.

Choque entre un coche y un tractor en el túnel de la carretera entre Ibiza y el aeropuerto.

Choque entre un coche y un tractor en el túnel de la carretera entre Ibiza y el aeropuerto. / Instagram @exponiendoibiza

El tractor implicado en el accidente ha perdido un neumático debido al fuerte impacto. El otro vehículo afectado es un turismo de color negro que sufrió daños en su parte delantera.

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La carretera continúa cortada mientras se trabaja en la zona del accidente. La Guardia Civil no ha podido precisar por el momento cuánto tiempo más se prolongarán las tareas ni cuándo podrá reabrirse la circulación. Se trata de la principal vía de acceso al aeropuerto, una carretera muy transitada especialmente en pleno agosto, punta de la temporada turística.

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