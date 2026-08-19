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Restos de un barco forman un vertedero improvisado en Talamanca

Restos de un barco forman un vertedero improvisado en Talamanca | C. NAVARRO

Restos de un barco forman un vertedero improvisado en Talamanca | C. NAVARRO

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Los restos de una embarcación se acumulan junto a las casetas varadero situadas en el camino entre Talamanca y sa Punta. Maderas, paneles y otros materiales forman una escombrera improvisada en un entorno muy transitado y ofrecen una imagen de abandono y falta de mantenimiento a pocos metros del mar.

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