El álbum
Restos de un barco forman un vertedero improvisado en Talamanca
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Los restos de una embarcación se acumulan junto a las casetas varadero situadas en el camino entre Talamanca y sa Punta. Maderas, paneles y otros materiales forman una escombrera improvisada en un entorno muy transitado y ofrecen una imagen de abandono y falta de mantenimiento a pocos metros del mar.
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