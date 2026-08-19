Sucesos
Rescatadas dos mujeres que practicaban 'paddle surf' en Punta Galera
Las 'paddlesurfistas' salieron ilesas del incidente
Dos mujeres que practicaban paddle surf en la zona de Punta Galera, en Sant Antoni, han sido asistidas este miércoles después de solicitar ayuda a la embarcación 'LS Hidra' de Cruz Roja, que las detectó a las 13.24 horas durante su patrulla de vigilancia marítima.
La unidad marítima trasladó a las dos mujeres con seguridad hasta la playa. El operativo lo coordinaron los controladores marítimos de Palma, según detalló Salvamento Marítimo en sus redes sociales. En la publicación, el servicio de emergencias ha querido recordar una serie de recomendaciones para practicar paddle surf con seguridad, entre ellas consultar la previsión meteorológica antes de salir y llevar chaleco salvavidas o algún tipo de ayuda a la flotación. También aconseja utilizar el leash, o agarradera, sujeto al tobillo y llevar el teléfono móvil en una funda estanca.
Asimismo, recomienda practicar paddle surf acompañado siempre que sea posible, no alejarse demasiado de la costa ni navegar con viento hacia mar abierto y mantener una vigilancia constante del entorno. En caso de caer al agua, Salvamento Marítimo aconseja aplicar la técnica float to live: ponerse boca arriba, mantener la cabeza fuera del agua y flotar para recuperar la respiración y conservar energía.
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