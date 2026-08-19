El PSOE denuncia el “grave deterioro” de la plantilla de Urgencias de Can Misses y el Área de Salud lo niega

El PSOE ha denunciado el “grave deterioro” de la plantilla del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, una situación que, según los socialistas, ha llegado a un punto “crítico” por la pérdida progresiva de profesionales y la falta de refuerzos. La formación asegura que desde el mes de abril viene alertando de la situación del servicio y de la necesidad urgente de reforzar la plantilla. Según sus datos, Can Misses contaba entonces con unos 24 médicos en Urgencias. Poco más de dos meses después, sostiene el PSOE, la plantilla se había reducido a 17 facultativos y, en la actualidad, habría bajado hasta los 10 profesionales.

“En solo cuatro meses, la plantilla ha menguado hasta la mitad”, denuncia el PSOE, que considera especialmente preocupante la atención a pacientes críticos. Según la formación, en este ámbito solo queda un médico, lo que, a su juicio, evidencia la “extrema fragilidad” del servicio.

Los socialistas añaden que, según la información trasladada por profesionales del hospital, una parte importante de la plantilla se encuentra actualmente de baja, incluidos facultativos que desempeñan funciones esenciales en la atención a pacientes críticos.

Ante la falta de personal, el PSOE sostiene que se estaría recurriendo a médicos residentes para cubrir turnos. La formación considera esta situación “especialmente preocupante”, ya que, según recuerda, anteriormente no se les permitía realizar determinadas guardias en Urgencias por la necesidad de garantizar una adecuada tutorización y supervisión.

La secretaria de Salud de la FSE-PSOE, Estela Terrer, ha afirmado que “lo que está pasando en Urgencias de Can Misses es muy grave”. “Desde abril estamos avisando de que la situación es insostenible. Hemos pasado de unos 24 médicos en abril a los diez que hay actualmente. Y de los profesionales que atienden a pacientes críticos solo queda uno. No podemos normalizar esta situación”, ha señalado.

Terrer advierte además de que está en juego “la seguridad de los pacientes y también la seguridad de los propios profesionales”. “Si no se toman medidas urgentes, existe el riesgo de que médicos que llevan años trabajando en este servicio decidan no continuar. Y entonces la situación de Urgencias puede ser todavía mucho más grave”, ha añadido.

Por todo ello, el PSOE exige al Govern balear y al IB-Salut que actúen “inmediatamente”, refuercen la plantilla de Urgencias de Can Misses y garanticen unas condiciones de trabajo que permitan atender a los pacientes con todas las garantías de seguridad.

“No podemos esperar a que pase una desgracia para reaccionar. Desde abril se ha estado avisando. La plantilla se ha reducido dramáticamente y la situación ha llegado a un límite en el que el Govern debe actuar ya”, ha concluido Terrer.

Respuesta del Área Salud de Ibiza y Formentera

El Área de Salud de Ibiza y Formentera, por su parte, niega las cifras del PSOE y asegura que el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses cuenta actualmente con 23 médicos contratados y ocho contratos adicionales de médicos para la realización de guardias, lo que eleva la cifra total a 31 facultativos.

Según el Área de Salud, en este momento hay cinco médicos de baja sobrevenida en los últimos diez días. Además, señala que existe un grupo de médicos de otros servicios que colaboran en la realización de guardias.

La gerencia también destaca que desde principios de agosto se ha reforzado la atención pediátrica del servicio de Urgencias con la participación de pediatras de Atención Primaria.

El Área de Salud afirma que en las próximas semanas se prevé la incorporación de nuevos facultativos al servicio de Urgencias. Además, indica que se ha solicitado la colaboración de hospitales de la comunidad autónoma, Atención Primaria y SAMU 061, tanto de Ibiza como de Mallorca, para dar una respuesta adecuada a la actual demanda asistencial. “La atención, por tanto, está garantizada con los recursos actuales en todo el servicio de Urgencias, incluido semicríticos, en este momento”, concluye el Área de Salud de Ibiza y Formentera.