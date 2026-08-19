"Nuevo mercado, sí; cambio de ubicación, no": el PSOE insiste en su posición sobre el Mercat Nou

El PSOE de Ibiza ha acusado al PP de intentar "generar confusión" sobre su posición respecto al futuro del Mercat Nou y ha reiterado que defiende derribar el edificio actual y construir un nuevo mercado en el mismo emplazamiento. Los socialistas responden así a las declaraciones del Partido Popular tras la nota de prensa remitida por el PSOE el pasado lunes.

El partido asegura que nunca ha defendido una simple reforma del inmueble y sostiene que su postura "ha sido siempre clara y coherente": trasladar temporalmente a los paradistas a un mercado provisional, derribar el Mercat Nou y levantar un nuevo equipamiento en el mismo lugar. Según explica, este era también el planteamiento previsto durante su etapa de gobierno.

El PSOE considera que el PP pretende presentar esta posición como una contradicción para "desviar la atención de sus propios problemas de gestión" y resume su planteamiento en "nuevo mercado, sí; cambio de ubicación, no". En este sentido, reclama al Partido Popular que explique por qué ha decidido trasladar el futuro mercado a otro espacio público situado a unos 150 metros del actual y qué consecuencias tendrá la decisión para el barrio, los comerciantes y los vecinos.

Recreación del edificio para el Mercat Nou proyectado en el Parque de la Paz. / DI

Los socialistas critican además que el PP pretenda destinar 31 millones de euros a un proyecto que, según sostienen, "altera completamente la configuración de la zona" y supone renunciar al actual emplazamiento sin haber explicado suficientemente las razones.

El PSOE exige también conocer "el coste real" de la operación y las garantías previstas para evitar perjuicios a comerciantes y vecinos durante los años que dure la construcción. Asimismo, acusa a Triguero de haber ignorado al vecindario de Ibiza para impulsar un "proyecto faraónico" sin informar de sus consecuencias, una forma de actuar que compara con lo ocurrido en sa Real, es Llimoners, sa Colomina, s'Illa Plana o la Marina.

Finalmente, el PSOE sostiene que el PP del Ayuntamiento de Ibiza "sigue gobernando desde las redes sociales" y considera que esta actuación demuestra su "clara incapacidad de gestión".