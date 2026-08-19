El PSOE acusa al Consell de limitarse a pedir “conciencia” y reclama un cambio de modelo de la gestión del agua en Ibiza tras la fiesta privada de sa Pedrera

El Grupo Socialista del Consell de Ibiza ha reclamado un “cambio de modelo” para afrontar el problema del agua en la isla y ha criticado las declaraciones del equipo de gobierno insular en las que pedía un uso responsable de este recurso tras la polémica generada por la utilización de agua para crear un lago artificial con fines ornamentales en una fiesta privada celebrada en sa Pedrera.

Para el PSOE, la responsabilidad de las instituciones “no puede limitarse a pedir más conciencia” cuando surge una polémica ni a “esquivar su responsabilidad institucional”. Los socialistas sostienen que esta responsabilidad debe traducirse en decisiones, controles y planificación para abordar de manera estructural la crisis hídrica que sufre Ibiza.

La formación recuerda los datos del informe de la Alianza por el Agua, según el cual en 2025 Ibiza extrajo un 15,4% más de agua subterránea de la permitida por el Plan Hidrológico. Además, el 78% del agua bombeada procedía de masas de agua ya sobreexplotadas. A esta situación, añade el PSOE, se suma que la capacidad de desalación de la isla se encuentra prácticamente al límite de su capacidad operativa.

Para el Grupo Socialista, estos datos refuerzan el planteamiento que viene defendiendo en los últimos años: Ibiza no puede seguir aumentando la presión urbanística, turística y sobre sus infraestructuras cuando los recursos hídricos son limitados.

“El problema del agua no se resuelve diciendo a los ciudadanos que cierren el grifo mientras se continúa impulsando un modelo que incrementa la presión sobre unos recursos que son limitados”, ha afirmado el conseller socialista Víctor Torres.

Polémica de sa Pedrera

Los socialistas consideran que la polémica de sa Pedrera debe abrir una reflexión más profunda sobre qué usos del agua deben ser prioritarios y qué modelo de isla se quiere construir. A su juicio, ante la crisis hídrica que padece Ibiza, “las reglas tienen que ser iguales para todos”: vecinos, empresas, establecimientos turísticos, administraciones y grandes infraestructuras.

“No podemos pedir sacrificios a la ciudadanía mientras no somos capaces de garantizar el control, la planificación y el uso eficiente del agua por parte de los grandes consumidores”, sostiene el PSOE.

Torres ha acusado al PP de mantener un discurso contradictorio en materia de sostenibilidad. “El PP no puede hablar de sostenibilidad y, al mismo tiempo, plantear continuar creciendo. Ibiza necesita un cambio de modelo, reducir la presión sobre el territorio y los recursos, avanzar hacia un modelo de decrecimiento y garantizar, en primer lugar, la recuperación de los acuíferos y la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración para asegurar el agua y los servicios básicos que necesita la isla”, ha señalado.

El Grupo Socialista considera “lamentables” las declaraciones del Partido Popular en el Consell y reclama pasar de una política basada en reaccionar ante los escándalos a una política de anticipación, planificación y responsabilidad.

Medidas que reclama el PSOE

Entre las medidas que reclama el PSOE figuran mejorar y modernizar las redes de abastecimiento, invertir en infraestructuras que permitan reutilizar el agua depurada, controlar de forma efectiva las extracciones de los acuíferos, actuar sobre las masas de agua sobreexplotadas, garantizar el correcto funcionamiento de las depuradoras y establecer criterios claros para los grandes consumidores de agua.

Los socialistas también piden transparencia sobre los consumos, el origen del agua y los sistemas de reutilización, además de dejar de vincular el futuro de la isla a un crecimiento permanente y priorizar la recuperación de los recursos naturales y la reducción de la presión existente.

“No se trata de estar en contra del turismo, de la actividad económica o de las fiestas. Se trata de entender que Ibiza tiene límites y que gobernar significa reconocerlos, respetarlos y actuar en consecuencia”, ha afirmado Torres.

Para el PSOE, la cuestión de fondo no es únicamente cuántos litros de agua se utilizaron en una fiesta privada, sino si Ibiza quiere seguir gestionándose “apagando fuegos” cada vez que surge una polémica o si está dispuesta a cambiar de modelo y tomar decisiones pensando en la isla de las próximas generaciones.