La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta

La Junta de Personal de la Policía Local de Sant Antoni ha reconocido este miércoles que el conflicto que mantiene con el Ayuntamiento se remonta a enero de 2025 y que, un año y medio después, continúa sin resolverse. Los representantes de los agentes explican que el origen del enfrentamiento está, «entre otras cuestiones», en determinados cambios normativos y sentencias que, según sostienen, reconocen derechos a las plantillas de las policías locales que el Consistorio de Sant Antoni ha decidido no aplicar.

La Junta asegura que desde el inicio de la reclamación ha solicitado reuniones y mesas de trabajo con el Ayuntamiento, pero que «la mayoría» han sido denegadas, según denuncia en un comunicado. Según su versión, únicamente se han celebrado dos encuentros. En el primero, el Consistorio les comunicó que esos derechos no correspondían a los policías, «sin aportar ninguna motivación ni justificación». En el segundo, el Ayuntamiento reconoció la existencia de ese derecho, pero sostuvo que no podía concederlo.

Los representantes de los agentes aseguran además que el propio secretario municipal ha reconocido ese derecho en un informe. El comunicado, sin embargo, no concreta cuál es exactamente la reivindicación, qué cambios normativos o sentencias la respaldan ni el contenido del informe al que hace referencia.

Hasta ahora, la Junta de Personal había optado por no pronunciarse públicamente sobre este enfrentamiento. Explica que su intención ha sido siempre resolverlo internamente, mediante «el respeto, el diálogo, la buena fe y la voluntad de alcanzar acuerdos», pero considera necesario aclarar ahora su posición después de las informaciones publicadas durante las últimas semanas sobre la situación de la Policía Local.

El conflicto ha adquirido especial relevancia después de lo ocurrido el pasado 12 de agosto, día del eclipse solar, cuando Sant Antoni se quedó sin ningún agente de la Policía Local patrullando las calles pese a tratarse de una de las jornadas más delicadas del año desde el punto de vista de la seguridad. El Ayuntamiento explicó posteriormente que el dispositivo previsto no pudo completarse debido al elevado número de bajas de larga duración que existen en la plantilla y a «una serie de indisposiciones de última hora en el mismo día del evento».

Respaldo a Neus Mateu

Pese a admitir la existencia de un conflicto profundo y prolongado con el Ayuntamiento, la Junta de Personal desvincula expresamente a la concejala de Seguridad Ciudadana y primera teniente de alcalde, Neus Mateu, de las críticas de la plantilla. «Quienes formamos parte de la Policía Local y hemos trabajado directamente con ella queremos manifestar públicamente nuestro absoluto respaldo a su labor al frente del área de Seguridad Ciudadana», afirma la representación sindical.

Los agentes destacan de Mateu su «implicación constante», su «enorme capacidad de trabajo» y su «cercanía y sensibilidad» hacia las necesidades de la plantilla. Según el comunicado, la concejala ha escuchado las reivindicaciones del cuerpo, las conoce y «siempre ha mostrado una actitud favorable al diálogo y a la búsqueda de soluciones». Por este motivo, la Junta rechaza que la actual situación de la Policía Local pueda utilizarse para cuestionar «su compromiso o su gestión» al frente del área.

La Junta de Personal también ha querido aclarar la polémica generada en torno a la presencia de Mateu en el recinto de un concierto celebrado en s'Arenal durante la tarde del eclipse, después de que desde el PSOE se afirmara que la concejala estaba «de fiesta». Los representantes de los policías aseguran que Mateu únicamente «entró unos minutos» en el recinto del evento para comprobar el dispositivo de seguridad, a primera hora de la tarde. Según la Junta, durante el resto de la jornada la concejala estuvo acompañando al jefe de la Policía Local, Tomás Monzó, y comprobando las incidencias que iban surgiendo en distintos puntos del municipio. Esta versión coincide con la que la propia Mateu ofreció a Diario de Ibiza.

La Junta de Personal concluye su comunicado insistiendo en que su intención continúa siendo resolver el conflicto mediante la negociación y no a través de una confrontación pública «No buscamos culpables ni confrontación pública. Buscamos soluciones», afirman los representantes de los agentes, que confían en que la voluntad de todas las partes permita alcanzar un acuerdo «cuanto antes» y recuperar la normalidad, tanto para la plantilla como para los ciudadanos de Sant Antoni.