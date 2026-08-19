La piscina municipal de Sant Josep cierra hasta las 14 horas por un tratamiento del agua

La piscina municipal de Sant Josep permanecerá cerrada este miércoles por la mañana debido a un tratamiento del agua, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Josep a través de sus redes sociales.

El cierre se mantendrá hasta las 14 horas, momento en el que está previsto que la instalación retome la actividad con normalidad.

El Consistorio ha difundido un aviso para informar a los usuarios de la piscina y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas, además de agradecer la comprensión de las personas afectadas.