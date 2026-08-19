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Perros que acompañan y ayudan a sanar: las residencias para mayores de Ibiza apuestan por la terapia con animales
Más de 450 personas se han beneficiado desde 2021 de este programa en centros públicos de Baleares
Europa Press
Usuarios de las residencias y centros de día Can Blai, Can Raspalls y Sa Serra, en Ibiza, participan en el programa de terapia asistida con animales impulsado en centros de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.
Desde su puesta en marcha en 2021, más de 450 personas usuarias de centros públicos de Ibiza y Mallorca se han beneficiado de esta actividad, que se desarrolla en grupos reducidos y con sesiones de una hora de duración.
Dos perros para mejorar la calidad de vida
La terapia se realiza con dos perros, que suelen ser los mismos para favorecer el vínculo con las personas usuarias. Durante las sesiones se estimula el estado de ánimo, la memoria y la psicomotricidad mediante juegos, ejercicios sencillos y el contacto con los animales, como la caricia.
Según la Conselleria, la interacción con los perros aporta beneficios en diferentes áreas, como la física, la social y la cognitiva. Además, el vínculo que se crea con los animales favorece la implicación de los usuarios, que muestran un especial interés en asistir a esta actividad.
La Fundación destaca que, aunque la terapia está indicada para distintos perfiles, sus efectos son especialmente importantes en personas con un alto nivel de dependencia, ya que permite alcanzar objetivos que no siempre se consiguen con terapias convencionales.
Bienestar emocional e integración en la comunidad
Además de los centros de Ibiza, el programa se desarrolla también en las residencias y centros de día Son Güells, Son Llebre y Son Tugores, en Mallorca. En esta isla, la actividad la realiza actualmente la Fundació s'Hort Vell, adjudicataria del contrato desde 2021.
La gerente de la Fundación, Sira Fiz, ha explicado que la terapia con animales está alineada con el modelo de atención centrada en la persona implantado en las residencias del Govern. Según Fiz, este enfoque favorece la autonomía personal, la convivencia en grupos reducidos y una atención más individualizada, priorizando el bienestar emocional y la integración en la comunidad local.
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