Pacma denuncia la instalación del lago artificial en la fiesta egipcia de sa Pedrera y pide que se investigue el uso del agua

Pacma ha presentado una denuncia administrativa y una solicitud de acceso a la información pública y ambiental para esclarecer la instalación de un lago artificial durante una fiesta privada celebrada en sa Pedrera, en Sant Antoni, en Ibiza.

Según recuerda Pacma en un comunicado, y como ya informó Diario de Ibiza, la organización del evento abonó 199 euros en concepto de tasa de actividad para utilizar este espacio público. El Ayuntamiento justificó la autorización excepcional por el carácter solidario de la celebración ya que los promotores se habían comprometido a donar parte de los beneficios.

Sin embargo, y como ya adelantó este diario, durante el montaje se construyó un lago artificial de carácter ornamental que no aparecía expresamente recogido en la memoria técnica presentada ante el Consistorio. La documentación tampoco especificaba sus dimensiones ni el volumen de agua que se pretendía utilizar a pesar de encontrarse la isla con restricciones por sequía, recuerda este partido.

Responsabilidad de la promotora

El partido animalista ha considerado que la responsabilidad principal recae sobre la entidad promotora, que habría incorporado al evento una instalación relevante sin incluirla expresamente en la memoria técnica sometida a autorización.

No obstante, para Pacma, el desconocimiento alegado por el Ayuntamiento no puede traducirse en inacción, que reclama al Consistorio que ejerza competencias de inspección, compruebe si la celebración se ajustó a las condiciones autorizadas y determine si existieron omisiones esenciales, incumplimientos o actuaciones que requerían una comunicación o autorización adicional.

Pacma solicita que se investigue el volumen real de agua utilizado, su procedencia, las empresas que participaron en su suministro y transporte y el destino que recibió tras el desmontaje. También exige que se compruebe si la construcción del lago vulneró las condiciones de la autorización o cualquier normativa sectorial aplicable.