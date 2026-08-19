Una ostra invasora tropical se expande por aguas de Ibiza y Formentera

Una red coordinada por el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC) ha detectado la proliferación de la ostra perlífera Pinctada radiata, una especie invasora de origen tropical cuyos registros más antiguos en las costas españolas obtenidos por este sistema se remontan a 2016 en las Islas Baleares. El estudio constata una «expansión generalizada» de la especie por el Mediterráneo occidental, favorecida por el incremento de la temperatura del mar y su gran capacidad de dispersión larvaria.

Una de las especies invasoras más problemáticas

La investigación, coordinada por Diego Kersting, investigador del IATS-CSIC, se ha desarrollado a través de una red de 132 puntos de medición establecida en ocho países y constituye, según el CSIC, el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre la expansión de Pinctada radiata, considerada una de las especies invasoras "más problemáticas".

El trabajo registra la proliferación de esta especie por el Mediterráneo occidental y revela su presencia en las costas españolas desde el sur de Cataluña hasta Almería. El sistema utilizado permite detectar larvas años antes de su implantación en el medio natural y configura un mecanismo de alerta temprana ante la presencia de esta y otras especies invasoras.

Pinctada radiata es una ostra perlífera del Mar Rojo que figura entre las 100 especies invasoras más peligrosas del Mediterráneo por los impactos que puede generar sobre la biodiversidad autóctona. La especie entró en el Mediterráneo por el canal de Suez en el siglo XIX y ahora se expande por las costas españolas favorecida por el aumento de la temperatura del mar, según ha informado el CSIC en un comunicado.

El estudio, liderado por el IATS-CSIC y publicado en la revista ‘Marine Environmental Research’, cuenta con la participación de tres investigadores del grupo Cambio Global, Conservación y Genética de Especies Marinas del IATS.

Colectores de larvas: método de alerta temprana

La red utiliza colectores de larvas instalados en 132 localidades distribuidas a lo largo de la costa de ocho países: Argelia, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y España, abarcando el Mediterráneo de este a oeste. Estos dispositivos consisten en unas mallas que crean un sustrato donde se asientan las larvas transportadas por las corrientes y han permitido evaluar la presencia de ‘Pinctada radiata’ durante periodos de seguimiento que, en algunos casos, superan los diez años.

«La implantación de esta especie estaba ya descrita en el Mediterráneo oriental desde hace mucho tiempo. Lo que observamos ahora es que el Mediterráneo occidental experimenta actualmente una expansión generalizada, mientras que históricamente la especie estaba limitada a registros esporádicos y aislados», explica Júlia García Colomé, investigadora del IATS y primera autora del trabajo.

Los registros obtenidos entre 2015 y 2024 revelaron nuevos eventos de colonización de Pinctada radiata, principalmente en la cuenca del Mediterráneo occidental y en los mares Adriático y Egeo.

Los registros más antiguos de esta especie invasora en las costas españolas obtenidos mediante esta red se remontan a 2016 en las Islas Baleares, desde donde se habría desplazado a otras zonas como las Islas Columbretes, en Castellón. Los registros llegan hasta Agua Amarga, en Almería, aunque por el momento no se han observado asentamientos más allá de esta zona.

El trabajo ha sido posible gracias a la labor de más de 70 investigadoras pertenecientes a numerosas instituciones, además de organismos y administraciones dedicados a la gestión, conservación y seguimiento ambiental de distintos países mediterráneos.

En la reserva marina de las Islas Columbretes se utilizan estos colectores desde 2003 para estudiar la nacra (Pinna nobilis), una especie de bivalvo emblemática del Mediterráneo que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción. Fue de esta forma como el grupo liderado por Diego Kersting observó que el sistema podía utilizarse también para estudiar la proliferación de otras especies de bivalvos, como la invasora Pinctada radiata.

"En Columbretes, la detectamos por primera vez en los colectores en 2020, pero no fue hasta 2022 cuando observamos su asentamiento en el medio natural", señala Kersting. "Esto confirma el potencial de esta red de colectores de larvas como sistemas de alerta temprana para la detección y el seguimiento de invasiones biológicas", añade.

Los colectores son sencillos de construir, económicos y fáciles de instalar y revisar. El CSIC señala que se trata de una metodología aplicable a otras especies y adecuada para cubrir áreas extensas. Además de las Columbretes, la red permite monitorizar otros lugares de la Comunitat Valenciana como las aguas de la Serra d'Irta o el Cabo de San Antonio, entre otros.

1.000 especies invasoras, 600 ya establecidas

Según el CSIC, se estima que existen 1.000 especies invasoras en el Mediterráneo, de las que 600 ya están establecidas. En el Mediterráneo oriental, por ejemplo, la invasión de Pinctada radiata ha provocado el desplazamiento de especies autóctonas e "importantes repercusiones" en la cadena trófica.

Una de las principales causas de la expansión de esta especie invasora de origen tropical es, según los investigadores, el aumento de la temperatura del Mediterráneo, un mar que se calienta a un ritmo tres veces superior a la media global. "Zonas más frías como el Golfo de León o el norte del Mar Adriático se mantienen aún libres de esta especie", indica Júlia García Colomé.

Aumento de temperatura del mar Mediterráneo

La situación es distinta en zonas del Mediterráneo occidental como las costas españolas, donde se han registrado temperaturas récord que recientemente han llegado a los 33 grados en Sa Dragonera, en Mallorca. "En las Islas Columbretes, la temperatura ha aumentado 1,5 grados desde 1990", advierte Kersting.

El investigador del CSIC sostiene que "es necesario seguir utilizando esta red de colectores y dotarla de una financiación estable para detectar de forma temprana la llegada y expansión de especies invasoras, una herramienta clave para proteger los ecosistemas mediterráneos y reducir los importantes costes ambientales y económicos asociados a estas invasiones".